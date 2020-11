Le constructeur Netgear annonce un nouveau routeur Wi-Fi qui viendra s'ajouter au catalogue de la société. La marque avait mis à jour ses antennes Insight en passant sur le Wi-Fi 6 il y a quelques temps et avait présenté un routeur Orbi LBR20 pour les installations Mesh. Plus récemment, le XR1000 a été lancé, un modèle Wi-Fi 6 dédié au gaming, embarquant tout de même pas mal de fonctionnalités intéressantes, le tout avec Duma OS 3.0. Ici, nous allons parler du dernier WAX204, qui fait partit de la gamme Business Essentials et donc s'adresse aux petites entreprises.

On retrouve donc une machine assez simple visuellement, tout en noir et pouvant donc passe dans n'importe quel environnement. Ce sont des antennes externes, qui viendront assurer une couverture en Wi-Fi 6 (802.11ax) et comme à l'habitude, une rétrocompatibilité sur les anciennes générations de sans-fil. Les débits théoriques annoncés sont de 600 Mbps sur le 2.4 GHz et 1200 Mbps sur le 5 GHz. Au niveau des connectiques, nous avons le droit à cinq ports RJ45 1 GbE, donc un dédié au WAN. Niveau software, on retrouve les fonctions indispensables d'un routeur performant, avec par exemple le support du QoS, WPS ou bien l'intégration d'un pare-feu. Niveau sécurité, tout est à jour, avec la prise en charge du WPA3, apportant une fiabilité plus importante des connexions, mais la machine fonctionne aussi avec WPA2 et donc avec les machines plus anciennes de votre réseau.

Ce WAX204 est directement disponible chez les revendeurs à un tarif de 129,99 dollars et est livré avec une garantie de 3 ans assurée par le constructeur. Cette nouvelle mouture Netgear reste intéressante, de par ses caractéristiques ou son aspect software, malgré tout il sera difficile pour cette mouture de se faire une place, tant il y a de références dans cette tranche de prix. On pourra donc le confronter par exemple au D-Link DIR-X1560 ou bien au TP-Link Archer AX50.