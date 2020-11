no ragotz

GIGABYTE distribue déjà les bios Zen 3 pour ses mobales X470 et B450

C'est le genre de course contre la montre que l'on apprécie également. En fin de compte, les Ryzen 5000 (à redécouvrir sur notre page du live) n'étant pas accompagnés d'un nouveau chipset, les constructeurs n'ont d'autres choix pour maintenir leur position que de lancer de faux refresh — comme ASUS l'a fait (pour la deuxième fois) avec le B450 — ou tenter de s'attirer les faveurs du public en se dépêchant avec le support pour les cartes mères déjà en circulation. MSI avait été le premier a proposer l'AGESA 1.1.0.0 requis pour une compatibilité optimale des cartes mères A520, B550 et X570 avec les 4 nouveaux processeurs Ryzen 5000 qui seront en magasin le 5 novembre — attention, l'AGESA 1.0.8.x n'a fait que préparer le terrain, il vaudra donc mieux s'assurer d'avoir installé le dernier patch BIOS disponible pour votre carte mère, quelque soit le fabricant.

Maintenant, c'est au tour de GIGABYTE de prendre la tête en étant le premier constructeur à mettre à disposition de sa clientèle existante ou future le premier BIOS apportant le support de Zen 3 aux cartes mères X470 et B450. Chez le constructeur, il s'agit du BIOS version F60c, pour lequel GIGABYTE mentionne tout simplement une « amélioration de la compatibilité CPU ». Il est disponible dès à présent sur le site du constructeur pour la totalité de son catalogue X470/B450 — à quelques jours seulement de la commercialisation des premiers Ryzen 5000 et donc sans même attendre de voir si les premiers acheteurs préféreraient plutôt se rabattre sur du chipset 500, voilà qui est assez exemplaire !

Ainsi, GIGABYTE est aussi bien en avance vis-à-vis des recommandations d'AMD, qui donne aux constructeurs jusqu'à janvier 2021 (inclut) pour fournir les premiers BIOS bêta pour cette compatibilité de Zen 3 promise en faveur de la génération de chipsets 400. Le choix de GIGABYTE pourrait également contribuer à mettre un peu la pression sur ASUS, MSI et ASRock. Bien entendu, il reste à souhaiter que cette rapidité apparente ne sous-entende pas un travail de support bâclé, mais on ne manquera pas d'être fixé rapidement, l'heure approche. En attendant, les propriétaires d'une carte mère X470/B450 d'une autre marque et qui savent déjà qu'ils ne seront en mesure de résister bien longtemps à la tentation (légitime) d'un Ryzen 5000 ne peuvent désormais qu’espérer qu'ils auront également droit à leur BIOS salvateur bien avant janvier ! (Source)

L'une des mobales désormais compatibles Zen 3 avec le BIOS F60c.