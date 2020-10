Zen 3 et chipsets x470/B450, ASUS confirme et annonce aussi un refresh B450 II

Voilà, c'est allé très vite, ASUS a officiellement démenti la fausse rumeur basée sur le simple fait qu'un de ses agents de support avait dit « non » à une question sur la comptabilité entre Ryzen 5000 et une carte mère Crosshair VIII Hero (X470), et internet avait ensuite fait le reste, comme d'habitude. Certes, la parole corrective du constructeur taïwanais a été rapportée presque le même jour par l’intermédiaire du compte Twitter de sa branche allemande, mais il fallait sans aucun doute s'assurer à ce que le message soit bel et bien passé auprès du public.

Bref, ASUS confirme qu'il suivra naturellement la stratégie définie par AMD pour la comptabilité des prochains Ryzen 5000 avec les chipsets de série 400 et que les BIOS bêta arriveront comme promis en janvier 2021 — notez qu'il n'a toujours pas été question des chipsets de série 300, ceux qui espéraient encore quelque chose vont sans aucun doute devoir se résigner au fait que cette compatibilité ne se fera jamais. ASUS publiera les mises à jour dès qu'AMD lui aura fourni l'AGESA nécessaire. Le point important, c'est que le constructeur insiste que TOUTES les cartes mères X470, B450 et B450 II disponibles sur le marché seront compatibles avec le prochain AGESA, et donc Zen 3. Quésaco le B450 II ?

Parallèlement, ASUS a annoncé un refresh complet de sa gamme existante B450, afin de proposer un support optimisé pour les processeurs Ryzen 5000. Quoi de neuf ? Visuellement, pas beaucoup. ASUS annonce que l'alimentation et le refroidissement ont été optimisés sur certains modèles — on peut effectivement le constater sur les images ci-dessous. Ensuite, toutes ces cartes intégreront également le BIOS flashback et l'AI Noise Cancelling de la maison. ASUS mentionne l'usage d'une « puce BIOS ROM grande-capacité pour une comptabilité accrue avec les générations futures » — on est pas trop sur à quoi ASUS fait ici référence, Zen 3 étant a priori le dernier à venir se poser sur le socket AM4. Peut-être le constructeur pense simplement au support inconditionnel de tous les Ryzen 5000 à venir, APU compris, et d'un support potentiellement étendu avec les générations précédentes sur AM4 (dont certains modèles avaient dû être dégagés pour faire de la place dans le BIOS).

Est-ce que l'arrivée des B450 II sous-entendrait aussi que les modèles B450 existants pourraient avoir un peu plus de mal avec les prochains Ryzen, potentiellement pour alimenter les plus gros modèles ? À voir. D'un autre côté, on sent bien que les constructeurs de cartes mères ont un peu du mal avec l'absence d'un nouveau chipset pour Zen 3, alors à défaut, ils cherchent visiblement à s'occuper un peu autrement… Vous retrouverez donc ci-dessous les « nouvelles » cartes B450 II, à gauche des visuels des modèles B450 existants.