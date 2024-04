AMD dÃ©gaine les versions Pro de ses Ryzen 8000 laptop et desktop

Après le segment grand public, AMD déploie progressivement ses processeurs Zen 4 pour les entreprises. La société a officialisé hier les versions Pro de ses gammes Ryzen pour PC portables et ordinateurs fixes : les Ryzen PRO Série 8040 ainsi que les Ryzen PRO Série 8000. Comme avec les Ryzen 8000 Embedded, également présentés il y a peu, AMD axe sa communication autour de l’intelligence artificielle, principalement en raison de l'intégration du moteur Ryzen AI.

Apparemment chez AMD, "Pro" rime avec homme barbu en costume cravate ; une pique indirecte à Jensen Huang, lequel est glabre et vêtu d’une veste en cuir ? © AMD

Ryzen Pro : une sécurité renforcée

Avant tout, rappelons que la suite matérielle et logicielle Sécurité AMD Pro est la principale particularité de ces processeurs par rapport aux puces grand public. Cette suite comprend des fonctionnalités supplémentaires, dont certaines propres à AMD.

Parmi les éléments de cette surcouche hardware / software, citons par exemple l’initiative Windows Secured-Core PC. Celle-ci vise à renforcer la sécurité au démarrage en protégeant l’appareil contre les vulnérabilités du firmware et le système d’exploitation contre les attaques, ainsi qu’à empêcher l’accès non autorisé aux appareils et aux données grâce à des contrôles d’accès et des systèmes d’authentification renforcés.

Évoquons aussi l’AMD Memory Guard, qui apporte un cryptage de la mémoire système en temps réel, ou encore les processeurs de sécurité Microsoft Pluton et AMD Secure Processor : le premier intervient surtout lors du démarrage, via des stratégies de sécurité Zero Trust censées garantir l'intégrité du système, tandis que le second valide le code avant de l'exécuter afin de protéger le système et les données contre l'exécution non autorisée de logiciels et d'applications.

AMD Ryzen PRO Série 8040

Pour le reste, ces gammes sont très proches de celles destinées au segment grand public. AMD vante « une productivité optimale et des interactions avec l’IA de haut niveau » pour les utilisateurs professionnels.

Concrètement, les puces pour PC portables AMD Ryzen PRO Série 8040 intègrent des cœurs CPU Zen 4, un moteur Ryzen AI (à l’exception du Ryzen 5 PRO 8540U) et une partie graphique AMD RDNA 3. La plateforme prend notamment en charge le Wi-Fi 7.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / de base Total Cache cTDP Ryzen AI iGPU AMD Ryzen 9

PRO 8945HS 8C/16T Jusqu'à 5,2 GHz / 4 GHz 24 Mo 35-54W Oui Radeon 780M (12 CU) AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 8C/16T Jusqu'à 5,1 GHz / 3,8 GHz 24 Mo 35-54W Oui Radeon 780M (12 CU) AMD Ryzen 7

PRO 8840HS 8C/16T Jusqu'à 5,1 GHz / 3,3 GHz 24 Mo 20-28W Oui Radeon 780M (12 CU) AMD Ryzen 7

PRO 8840U 8C/16T Jusqu'à 5,1 GHz / 3,3 GHz 24 Mo 15-28W Oui Radeon 780M (12 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8645HS 6C/12T Jusqu'à 5,0 GHz / 4,3 GHz 22 Mo 35-54W Oui Radeon 760M (8 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8640HS 6C/12T Jusqu'à 4,9 GHz / 3,5 GHz 22 Mo 20-28W Oui Radeon 760M (8 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8640U 6C/12T Jusqu'à 4,9 GHz / 3,5 GHz 22 Mo 15-28W Oui Radeon 760M (8 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8540U 6C/12T Jusqu'à 4,9 GHz / 3,2 GHz 22 Mo 15-28W Non Radeon 740M (4 CU)

AMD Ryzen PRO Série 8000

Cela ne transparaît pas forcément dans leur appellation, mais les processeurs pour PC fixes AMD Ryzen PRO Série 8000 sont des répliques des APU Ryzen 8000G - une gamme désormais constituée d'étranges APU sans iGPU - et des Ryzen 8000GE plutôt que des Ryzen 7000. En effet, à l'instar des Ryzen 8000G, ils embarquent un iGPU costaud, doté de 4 à 12 unités de calcul (contre 2 unités pour les Ryzen 7000). Certains exemplaires ont droit au Ryzen AI.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / de base Cache total cTDP Ryzen AI iGPU AMD Ryzen 7

PRO 8700G 8C/16T Jusqu'à 5,1 GHz / 4,2 GHz 24 Mo 45-65W Oui Radeon 780M (12 CU) AMD Ryzen 7

PRO 8700GE 8C/16T Jusqu'à 5,1 GHz / 3,65 GHz 24 Mo 35W Oui Radeon 780M (12 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8600G 6C/12T Jusqu'à 5,0 GHz / 4,35 GHz 22 Mo 45-65W Oui Radeon 760M (8 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8600GE 6C/12T Jusqu'à 5,0 GHz / 3,90 GHz 22 Mo 35W Oui Radeon 760M (8 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8500G 6C/12T Jusqu'à 5,0 GHz / 3,55 GHz 22 Mo 45-65W Non Radeon 740M (4 CU) AMD Ryzen 5

PRO 8500GE 6C/12T Jusqu'à 5,0 GHz / 3,40 GHz 22 Mo 35W Non Radeon 740M (4 CU) AMD Ryzen 3 PRO 8300G 4C/8T Jusqu'à 4,90 GHz / 3,45 GHz 12 Mo 45-65W Non Radeon 740M (4 CU) AMD Ryzen 3 PRO 8300GE 4C/8T Jusqu'à 4,90 GHz / 3,50 GHz 12 Mo 35W Non Radeon 740M (4 CU)

AMD fournit toute une série de diapositives dans lesquelles l’entreprise confronte ses Ryzen aux Core d’Intel. Vous en trouverez quelques-unes ci-dessous.

AMD précise que ses processeurs seront disponibles auprès des partenaires OEM, parmi lesquels HP et Lenovo, et de certains distributeurs partenaires au cours deuxième trimestre 2024.