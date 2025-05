Les Arc Pro en approche, avec 24 Go de VRAM en vue

Depuis le lancement des Arc B580 et B570, des traces d’une carte dotée de 24 Go de VRAM attisent les ragots. Intel pourrait bien lever le voile sur une solution Battlemage de ce type dans les prochains jours : l’entreprise a annoncé qu’elle présenterait de nouvelles cartes graphiques Arc à destination des professionnels lors du Computex. L’évènement se tiendra à Taïwan du 20 au 23 mai.

24 gigots, c'est mieux que 12

Le message publié sur X ne communique aucun détail technique, mais deux pistes sont à suivre. La plus vraisemblable est celle d’une Arc Pro B60 basée sur le GPU BMG-21 — puce déjà utilisée par les Arc B570 et B580. Cette nouvelle venue embarquerait alors douze modules de 16 Gb, soit un total de 24 Go de GDDR6.

New Intel® Arc™ Pro GPUs are on the way. See you in Taipei! pic.twitter.com/T0ZeqzgoIs — Intel (@intel) May 7, 2025

Une autre hypothèse, plus audacieuse, mise sur un modèle équipé du GPU BMG-G31, soit une puce plus haut de gamme. Quelques indices pointent dans ce sens, notamment des références dans des manifestes d’expédition.

What did they mean by this? pic.twitter.com/xVcpmCSW4m — Haze (@Haze2K1) April 30, 2025

Cependant, d’autres sources ont indiqué qu’Intel avait définitivement abandonné ce GPU. Bref, normalement, ce devrait être le G21.

Carte GPU Cœurs VRAM ARC PRO B60 BGM-G21 (Battlemage) 2 560 24 Go GDDR6 192-bit ARC PRO A60 ACM-G12 (Alchemist) 2 048 12 Go GDDR6 192-bit ARC PRO A50 ACM-G11 ((Alchemist) 1 024 6 Go GDDR6 96-bit ARC PRO A40 ACM-G11 1 024 6 Go GDDR6 96-bit

Dans tous les cas, une carte Arc Pro avec 24 Go de mémoire aurait toute sa place sur le segment professionnel, où bon nombre de charges de travail sont gourmandes de VRAM. Reste juste à voir si cette capacité sera bien couplée au BMG-21, soit à un GPU modeste qui place la B580 face à la GeForce RTX 4060 (AD107), aux dires d’Intel.

Le cas échéant, les performances brutes seront forcément limitées face à la concurrence ; en particulier par rapport à la RTX PRO 4000 Blackwell. Cette dernière, qui constitue actuellement l’entrée de gamme chez NVIDIA, propose elle aussi 24 Go de mémoire, mais en GDDR7. Surtout, elle repose sur un GPU GB203 avec 8 960 cœurs CUDA actifs. Bon, elle se négocie aussi à partir de 1 679 euros, un tarif potentiellement bien au-dessus de celui que pratiquera Intel.

Puisque nous l’évoquons, précisons que NVIDIA a lancé sa gamme Blackwell Pro fin mars. Elle comprend les modèles ci-dessous. Notez que malgré son appellation, la RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Edition n’est pas destinée aux ordinateurs portables — l'offre mobile, omise ici, s’étend de la RTX PRO 500 à la RTX PRO 5000 Blackwell.