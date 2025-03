De Blackwell Ultra à Vera Rubin : la trajectoire tracée par NVIDIA

Les joueurs peuvent mettre sur la main sur des GeForce sous architecture Blackell depuis le 30 janvier, jour de sortie des RTX 5090 et RTX 5080. Ces cartes graphiques n’ont cependant pas inauguré cette archi : elles débarquent plusieurs mois après les B100 et B200 (une association de deux GPU Blackwell), des puces destinées aux secteurs du HPC et de l’IA. Lors de la présentation des résultats financiers trimestriels, NVIDIA a fait part de ses futurs plans.

Vera Rubin en 1948 © American Institute of Physics

Qui vivra, verra

L’architecture Blackwell aura une descendance appelée Blackwell Ultra d’ici la fin d’année. Elle se matérialisera sous la forme de GPU B300 à en croire un précédent rapport de TrendForce ainsi que la diapositive ci-dessous (NVIDIA aurait un temps envisagé B200 Ultra). Jensen Huang a indiqué que cette gamme serait disponible à partir du second semestre. Ces GPU exploiteront notamment de la HBM3E 12-Hi, pour une capacité mémoire de 288 Go (c’est de la HBM3E 8-Hi pour les GPU actuels, soit 192 Go).

© Constellation Research / TH

Viendra ensuite, en 2026, une nouvelle architecture baptisée Vera Rubin. NVIDIA abandonnera donc les maths pour se consacrer à l’astronomie (Vera Rubin était une astronome américaine née en 1928 ; elle est décédée en décembre 2016). Ce sera l’occasion de passer à la HBM4E 12-Hi.

Jensen Huang a déclaré (propos rapportés par TH.US) : « Blackwell Ultra est prévu pour le second semestre. [...] Nous avons déjà révélé et travaillé en étroite collaboration avec tous nos partenaires sur le lancement suivant. Il s'appellera Vera Rubin et tous nos partenaires sont en train de se préparer à la transition. [...] [Avec les GPU Rubin], nous allons faire un grand, grand pas en avant. »

Bref, la direction est tracée, mais la destination finale demeure floue. L’édition 2025 de la GTC, qui se déroulera le mois prochain (du 17 au 20 mars), sera l’occasion d’ajuster notre paire de binocles pour y voir plus clair.