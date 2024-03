Le JEDEC officialise la GDDR7. La suite avec RDNA4 et Blackwell ?

On vous en parlait cet été, lorsque Samsung et Micron avaient annoncé avoir bouclé le développement du nouveau type de mémoire graphique, la GDDR7, mais c’est à présent au tour du JEDEC de publier les spécifications finales. Un ordre de marche un peu étrange mais finalement assez normal puisque le JEDEC n’est qu’une association de fabricants, dont font partie Samsung et Micron mais aussi AMD, NVIDIA, Intel ou SK Hynix.

C'est de la GDDR quoi. Pour le glamour, on repassera !

La grosse nouveauté de la GDDR7 concerne le PAM-3, ou Pulse-Amplitude Modulation 3, au lieu de s’appuyer sur le Non-Return-to-Zero, ou NRZ, aussi appelé PAM-2, comme le faisait la GDDR6. Comme son nom l’indique — faites un effort voyons ! —, le NRZ consiste à transmettre l’information via deux états, une tension positive et l’autre négative, sans jamais s’arrêter sur le zéro. En conséquence, 2 bits peuvent être transmis en 2 cycles. Le PAM pour sa part mélange plusieurs impulsions de signal pour transmettre plusieurs états par cycles. La GDDR6X avait inauguré le PAM-4, soit l’envoi de 2 bits par cycle via 4 niveaux, doublant donc la bande passante à fréquence identique. Cependant, le PAM-4 est couteux à mettre en place, raison pour laquelle la GDDR6X était limitée aux carte graphiques onéreuses. Avec le PAM-3, la GDDR7 s’oriente vers un compromis. En disposant de 3 niveaux transmettant 3 bits en 2 cycles, on augmente la bande passante par rapport au NRZ de 50% sans même avoir recours à une augmentation de fréquence. Le tout se fait à un cout bien moindre qu’en PAM-4. Ceci permettra à la GDDR7 d’être plus rapide que la GDDR6 tout en réduisant le cout et la consommation par rapport à la GDDR6X.

De haut en bas : le NRZ, ou PAM-2, le PAM-3 et enfin le PAM-4. Touours plus de bits par cycle.

Une augmentation de fréquence est aussi prévue, mais celle-ci sera plus facile qu’en GDDR6X grâce au meilleur rapport signal/bruit. La GDDR7 passera également à 4 canaux au lieu de 2 en GDDR6/GDDR6X. Tout ceci permettra d’atteindre à terme une bande passante par puce de l’ordre de 192 Go/s d’après les estimations du JEDEC, soit 48 Gbps. En comparaison la meilleure GDDR6X chez Micron culmine à 24 Gbps, bien qu’elle soit en pratique limitée à 23 Gbps sur les RTX 4080 Super, probablement pour éviter les problèmes d’intégrité du signal. A ce sujet, la GDDR7 embarquera l’ODECC, ou On-Die ECC, ainsi que de nombreux autres systèmes de protection des données et correction d'erreur.

Enfin, le support de dies deux fois plus volumineux de 16 et 32 Gbit permettra d’augmenter la densité mémoire des cartes graphiques. Un petit bus mémoire de 128 ou 192 bits pourrait ainsi adresser entre 16 et 24 Go. La bande passante sur ces bus pourrait aussi atteindre 768 à 1152 Go/s, contre par exemple 288 Go/s sur une RTX 4060 Ti 128 bits ou 432 Go/s sur une RX 7700 XT 192 bits. Il y a fort à parier que les prochaines architectures AMD RDNA4 et NVIDIA Blackwell, qu’on attend pour début 2025, utiliseront cette nouvelle GDDR7. (Source : JEDEC)