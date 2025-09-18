Intel et NVIDIA unissent leurs forces pour développer des puces conjointes

NVIDIA et Intel officialisent un partenariat d’envergure, couvrant plusieurs générations de produits et plusieurs domaines, à savoir l’infrastructure IA et l’informatique domestique. NVIDIA investit également 5 milliards de dollars dans le capital d’Intel.

Le communiqué est limpide : Intel concevra et fabriquera des processeurs x86 personnalisés pour les plateformes IA de NVIDIA, tout en développant de nouveaux SoC clients intégrant des chiplets GPU NVIDIA RTX. Ces produits viseront à la fois les data centers et les PC.

Pour la partie CPU de ses puces, NVIDIA s’était déjà associée à MediaTek pour le secteur automobile et pour ses processeurs pour stations de travail tels que la GB10. Mais bien sûr, ce nouveau partenariat avec Intel marque un élargissement au x86, au-delà de l’architecture Arm.

Les déclarations des PDG des deux entreprises donnent un aperçu de ce qu’ils projettent.

Jensen Huang, PDG de NVIDIA :

L’IA alimente une nouvelle révolution industrielle et réinvente chaque couche de la pile informatique — du silicium aux systèmes en passant par les logiciels. Au cœur de cette réinvention se trouve l’architecture CUDA de NVIDIA. Cette collaboration historique rapproche étroitement la stack IA et computing accéléré de NVIDIA des CPU Intel et de l’immense écosystème x86 — une fusion de deux plateformes de classe mondiale. Ensemble, nous allons étendre nos écosystèmes et poser les fondations de la prochaine ère de l’informatique

Lip-Bu Tan, PDG d’Intel :

L’architecture x86 d’Intel est à la base de l’informatique moderne depuis des décennies — et nous innovons sur l’ensemble de notre portefeuille pour permettre les charges de travail du futur. Les principales plateformes de calcul pour data center et client d’Intel, combinées à nos technologies de process, notre fabrication et nos capacités avancées d’intégration, viendront compléter le leadership de NVIDIA en IA et computing accéléré pour permettre de nouvelles avancées pour l’industrie […].

Outre l’angoisse que peut susciter des fondations de la « prochaine ère de l’informatique » posées par Intel et NVIDIA, cette annonce laisse au minimum perplexe quant à l’avenir des GPU Intel Arc. Quant aux ressorts d’une telle alliance — entre une entreprise au sommet de sa forme et une autre plutôt moribonde — on peut supposer que les enjeux dépassent largement le simple cadre économique.