Un Arrow Lake Refresh pas frais débaroule dans Geekbench

Est-ce un rejeton égaré, ou la fière avant-garde d’une harde de Core Arrow Lake Refresh déterminés à tout ravager ? Impossible à dire. Toujours est-il qu’un Core Ultra 300, en l’occurrence le Core Ultra 7 365K, a surgi dans Geekbench, tel un sanglier entre les phares d’une voiture sur une route de forêt un charmant soir d’été.

Le jeu des sept erreurs

Fidèle à son numéro, ce Core Ultra 7 n’est ni le plus fluet, ni le plus imposant des bestiaux. À l’instar du Core Ultra 7 265K, il possède huit P-cores et douze E-cores, soit un total de — nous vous laissons le temps de calculer, parce que se contenter de lire tranquillement des articles si bien rédigés que leur compréhensibilité dispense du moindre effort intellectuel, ça va bien cinq minutes — 20 cœurs et 20 threads. La puce a une fréquence de base de 3 900 MHz et sprinte à 5 400 MHz, comme sa devancière. Elle prend place sur une carte mère MSI PRO Z890-A Wi-Fi, avec 48 Go de mémoire DDR5.

[GB6 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core Ultra 7 365K (20C 20T)

Min/Max/Avg: 2706/4922/3663 MHz

Codename: Arrow Lake

CPUID: C0662 (GenuineIntel)

Single: 2140

Multi: 19744https://t.co/6kncGJ3KdH — Benchleaks (@BenchLeaks) September 1, 2025

Dans le test single-core de Geekbench v6, le Core Ultra 7 365K obtient 2 140 points, tandis que le score multicœur s’élève à 19 744 points. Inutile de louvoyer, ce n’est pas foufou. Surtout en ST, où là c’est carrément nul : zéro pointé, bon, allez, 1 pour la participation. En effet, il n’y a pas de moyenne pour le Core Ultra 7 265K — ce qui faciliterait la comparaison —, mais ce processeur évolue généralement bien au-dessus de 3 000 points (pas mal d’entrées vers 3 200). L’écart est plus mesuré en MT, avec des scores avoisinant les 20 000 points (souvent aux alentours de 20 100). Fait rare, il n’y a qu’une entrée (en général, le testeur a au moins la décence d’effectuer deux ou trois passes).

Sinon, l’identifiant logiciel des deux loustics reste le même : GenuineIntel Family 6 Model 198 Stepping 2 ; les caches L2 et L3 ne bougent pas d’un iota.

Vous l’aurez compris, sur la base de cette entrée, bien malin celui capable de cerner ce qu’apporte Arrow Lake Refresh. Une rumeur a évoqué la fortification de la NPU afin de permettre à cette série de répondre au cahier des charges Copilot+ ; elle a été infirmée récemment.

ARL-S and HX Refresh will not receive NPU changes.



This is contradictory to the preliminary information published a year ago. — Jaykihn (@jaykihn0) July 18, 2025

Bref, il est temps de conclure par ce proverbe, utilisé par des illustres tels que Marguerite Yourcenar ou Aragon. Et qui a le mérite de clore toute élucubration : qui vivra verra. Ou wait and see, mais ça sonne mieux en français. Juste, inutile de vous exciter sur Arrow Lake Refresh, lorgnez plutôt sur Nova Lake.