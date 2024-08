AMD continue de prendre des parts de marché à Intel du côté des CPU

Les données de Mercury Reasearch pour l’année 2024 confirment la bonne santé d’AMD sur le marché des processeurs. Au cours du deuxième trimestre, l’entreprise a continué de grappiller des parts de marché à Intel sur les marchés des ordinateurs portables et des serveurs. Elle est en léger recul du côté des PC fixes par rapport au premier trimestre, mais reste largement au-dessus de ses standards de 2023.

Écartons tout mal entendu pour commencer : malgré ses déboires du moment – annulation de l’évènement Intel Innovation et gammes de processeurs Raptor Lake / Raptor Lake Refresh problématiques – l’entreprise dirigée par Pat Gelsinger reste ultra-dominatrice : elle s’accapare toujours 78,2 % de l’ensemble du marché des processeurs x86 (serveurs, desktop, et laptop), laissant donc les 21,1 % restants à AMD.

AMD vend environ un processeur sur quatre ou cinq

Ceci dit, comme le montre les relevés sur plusieurs années de TH.US, la tendance est clairement en faveur d’AMD. Les puces desktop de la société ne pesaient que 9,1 % des PDM en 2016 ; ses processeurs laptop, 8,8 % en 2018 ; ses processeurs serveurs, seulement 0,7 % en 2017. Aujourd’hui, ses parts sont de respectivement 23 %, 20,3 % et 24,1 %. Abstraction faite de l'année 2022 un peu folle, AMD reprend régulièrement du terrain à Intel.

Période 2T24 1T24 4T23 3T23 2T23 1T23 4T22 3T22 2T22 1T22 4T21 3T21 2T21 1T21 4T20 PDM AMD desktop 23,00 % 23,90 % 19,80 % 19,20 % 19,40 % 19,20 % 18,60 % 13,90 % 20,50 % 18,30 % 16,20 % 17,00 % 17,10 % 19,30 % 19,30 % Période 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 1T19 4T18 3T18 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 1T17 PDM AMD desktop 20,10 % 19,20 % 18,60 % 18,30 % 18,00 % 17,10 % 17,10 % 15,80 % 13,00 % 12,30 % 12,20 % 12,00 % 10,90 % 11,10 % 11,40 %

Période 2T24 1T24 4T23 3T23 2T23 1T23 4T22 3T22 2T22 1T22 4T21 3T21 2T21 1T21 4T20 PDM AMD laptop 20,30 % 19,30 % 20,30 % 19,50 % 16,50 % 16,20 % 16,40 % 15,70 % 24,80 % 22,50 % 21,60 % 22,00 % 20,00 % 18,00 % 19,00 % Période 3T20 2T20 1T20 T419 3T19 2T19 1T19 4T18 3T18 2T18 - - - - - PDM AMD laptop 20,20 % 19,90 % 17,10 % 16,20 % 14,70 % 14,10 % 13,10 % 12,20 % 10,90 % 8,80 % - - - - -

Période 2T24 1T24 4T23 3T23 2T23 1T23 4T22 3T22 2T22 1T22 4T21 3T21 2T21 1T21 4T20 PDM AMD serveurs 24,10 % 23,60 % 23,10 % 23,30 % 18,60 % 18,00 % 17,60 % 17,50 % 13,90 % 11,60 % 10,70 % 10,20 % 9,50 % 8,90 % 7,10 % Période 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 1T19 4T18 3T18 2T18 4T17 - - - - PDM AMD serveurs 6,60 % 5,80 % 5,10 % 4,50 % 4,30 % 3,40 % 2,90 % 3,20 % 1,60 % 1,40 % 0,80 % - - - -

Rappelons que les premiers Ryzen exploitant l’architecture Zen remontent à février 2017. Les Ryzen 9000, dont les premiers exemplaires, les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X, sont disponibles depuis le 8 août, exploitent l’architecture CPU Zen 5. Pour les PC portables, les Ryzen AI 300 actuels associent cœurs CPU Zen 5, cœurs GPU RDNA 3.5 et NPU XDNA 2. Enfin, les processeurs EPYC propulsent des serveurs depuis 2017. Les EPYC 9005, alias Turin, arriveront avant la fin d’année. Frontier, le supercalculateur actuellement leader de la liste du TOP500 de juin, associe des processeurs EPYC et des accélérateurs AMD MI 250X. À ce propos, les résultats financiers des deux entreprises montrent à quel point l’offre d’AMD est plus rentable : Intel a engrangé « seulement » 3 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2024 pour sa branche serveurs malgré ses 75,9 % de PDM, contre 2,8 milliards pour AMD avec juste 24,1 % de PDM.

Nous nous garderons de conjecturer des conquêtes d’AMD pour ces prochains années. Mais nous prenons vos paris, alors faites vos jeux.