Les GeForce ont laissé un peu de place à la concurrence fin 2024

Outre le panorama général dépeignant les marchés GPU et CPU dans leur globalité au 4 trimestre 2024, le Jon Peddie Research a publié son rapport traitant des expéditions des solutions graphiques AIBs (add-in board) au quatrième trimestre 2024. Avec 8,4 millions d’unités, elles progressent de 4 % en glissement trimestriel mais reculent de 11 % en annuel.

Un quatrième trimestre pas folichon

Ces chiffres sont bien arrondis. Pour être plus précis, face aux 8,1 millions du 3T 2024, la hausse est de 3,7 % ; face aux 9,5 millions du 4T 2023, la baisse est de 11,6 %.

Pour les parts de marché, NVIDIA, qui avait stoppé la production de plusieurs GeForce RTX 40 avant la « commercialisation » de ses quelques RTX 50, a perdu du terrain (8 points) face à AMD et Intel. Les Arc n’ont ainsi plus été totalement insignifiantes (elles culminaient à 0 % durant les premier, deuxième et troisième trimestres 2024), tandis que les Radeon ont repris sept points aux GeForce. Malgré tout, l’entreprise dirigée par Jensen Huang est restée très largement devant. Disons qu'elle a retrouvé ses niveaux de fin 2023, ceux d'avant les quelques mois de 2024 où ses GeForce ont largement surclassé la concurrence.

Ce qui suit n’est pas le propos du Dr Jon Peddie, mais de l'un de ses sbires :

La demande du marché pour les AIB a été supérieure à l'offre, qui était limitée par la production de TSMC et contrainte par la demande de GPU de calcul pour l'IA. En conséquence, les fournisseurs ont clôturé le trimestre avec un carnet de commandes bien rempli pour le premier trimestre de l'année 25, ce qui signifie que nous verrons un niveau d'expédition anormalement élevé pour ce trimestre. Au deuxième trimestre, les droits de douane entreront en vigueur et, bien qu'il s'agisse habituellement d'un trimestre en baisse, le déclin pourrait être encore plus important, à moins qu'il n'y ait un reliquat de carnet de commandes — c'est l'une des périodes de planification et de prévision les plus difficiles qui soient. »

Le même auteur ajoute en fin d'article : « Au premier trimestre 25, AMD et NVIDIA introduiront de nouveaux AIB, ce qui pourrait stimuler le marché ». Il reste encore quelques semaines, mais la faible disponibilité des RTX 50 Series risque de ne pas stimuler grand-chose.

Pas d’inquiétude, si le président du JPR n'a pas été très loquace, il ne s'est pas non plus claquemuré dans le mutisme : « Bien que les livraisons aient augmenté de plus de 4 % — ce qui serait attendu si le cycle saisonnier traditionnel était rétabli, comme l'indique le diagramme — nous ne sommes pas encore revenus à la normale, et les droits de douane vont faire baisser le marché dans son ensemble, corrompant encore la saisonnalité ».