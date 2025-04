RX 9070 GRE : Navi 48 dans une version au rabais

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la Radeon RX 9060 XT – pressentie comme la prochaine carte d’AMD à débarquer sur le marché européen –, mais jamais la Radeon RX 9070 GRE. Il est temps de combler ce vide, à la faveur de spécifications complètes révélées par l’indéboulonnable VideoCardz.

© gazlog.jp

Une Radeon RX 9070 allégée

L’existence de ce modèle a été documentée au début du mois par ITHome. Le suffixe GRE n’est pas nouveau : il a été inauguré à l’été 2023 avec la Radeon RX 7900 GRE. À l’époque, il signifiait Golden Rabbit Edition, en référence à l’année du lapin. Depuis, l’hommage au lagomorphe aux grandes oreilles est passé de mode, mais AMD a conservé l’acronyme, recyclé en Great Radeon Edition, pour sa Radeon RX 7650 GRE. Une appellation bien inadaptée, puisque ces cartes ne jouent pas dans la cour des meilleures.

Malgré son nom, cette 9070 GRE s’annonce ainsi comme la plus modeste des RX 9070. Elle embarque le même GPU Navi 48 que ses grandes sœurs, mais dans une version largement castrée. Ablation semblable pour la VRAM, amputée de 4 gigots. Retranchez également quelques bits au bus, rendez les puces mémoire moins véloces, et vous obtenez une Radeon RX 9070 GRE loin d’être Great – du moins, face aux RX 9070 et RX 9070 XT – et taillée pour des définitions moins élevées.

Selon VideoCardz, ce modèle va cibler les marchés où la Radeon RX 9070 est en rupture de stock – ce n’est pas la situation en France. Fidèle à sa lignée, il est possible que cette RX 9070 GRE concerne d’abord les marchés asiatiques. Ceci dit, la Radeon RX 7900 GRE avait fini par débarquer de manière officielle en Europe. Et étant donné que cette 9070 GRE est taillée pour combler le vide entre la RX 9060 XT à venir et l’actuelle RX 9070, l’hypothèse n’est pas farfelue.