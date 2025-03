XFX Mercury RX 9070 XT : la marque reconnaît qu'il y avait tromperie sur la marchandise

En raison de tarifs souvent attractifs, les cartes graphiques XFX apparaissent souvent en très bonne place sur Amazon. Dans le contexte de la sortie de la Radeon RX 9070 XT, la marque précitée vient par contre de s’offrir une mauvaise publicité.

Pas juste une histoire de MHz

La marque propose plusieurs Radeon RDNA 4 via les gammes Mercury, QuickSilver et Swift. Celle qui nous intéresse appartient à la première (la plus prestigieuse) : il s’agit de la XFX Mercury Gaming Edition. Outre cette version non overclockée, elle est déclinée dans une autre qui l’est ; elle est logiquement appelée OC Gaming Edition. Pour être exhaustifs, évoquons des moutures Magnetic Air (suffixe légitimé par la présence de ventilateurs amovibles), et bien sûr, des déclinaisons RGB pour quasiment tous ces modèles.

Initialement, la marque discriminait ses cartes Mercury non-OC de ses OC uniquement par les fréquences : 2400 MHz pour la fréquence jeu au lieu de 2570 MHz, et 2900 MHz pour la fréquence Boost plutôt que 3100 MHz. La chambre à vapeur ainsi que les trois connecteurs d’alimentation 8 broches semblaient ainsi épargnés par le déclassement.

Sur Reddit, un certain OberZine a cependant découvert le pot aux roses. Il s'interrogeait sur l'espèce XFX inconnue sur laquelle il avait mis la main. Une hybride qu'il suspectait être née de l’accouplement d’une Mercury et d'une QuickSilver. Parmi les signes de cette interfécondité, une plaque arrière légèrement différente, et surtout la présence d’une paire de connecteurs 8 broches, au lieu des trois escomptés.

Rapidement, XFX_Erik a démêlé l’imbroglio. Il a répondu que c’était là « une erreur d'emballage et de marketing » et précisé que « toutes les cartes XFX 9070 XT non overclockées sont à deux connecteurs ». Interpellé par la suite par BestLuke, formulant cette accusation « je n'ai pas tenu compte de mon autre commentaire, j'ai vérifié et vous avez modifié rétroactivement la description de la chambre à vapeur. Je dois dire qu'il s'agit là d'une manœuvre vraiment malhonnête de votre part, à la limite de la fraude à ce stade », le même Erik s’est empressé de plaider, là encore, d’une maladresse involontaire : « Malheureusement, je peux confirmer que la version Mercury non OC exploite une plaque froide standard en cuivre nickelé utilisant PTM7950. Nous n'avions pas l'intention d'induire en erreur, il s'agit d'une erreur humaine. Si vous avez reçu l'un de ces modèles et qu'il ne correspond pas à ce que vous vouliez, contactez le service clientèle du revendeur, et je suis sûr qu'il pourra vous aider. »

La page XFX de la Mercury AMD Radeon RX 9070XT Gaming Edition affiche désormais l’avertissement suivant : « ***Pour les achats antérieurs au 14/3/2025 — Les spécifications concernant les connexions d'alimentation à 8 broches et les caractéristiques de refroidissement étaient auparavant indiquées de manière incorrecte pour cette carte. Si vous avez acheté ce modèle en espérant trouver ces caractéristiques, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide. »

Par rapport à la même page immortalisée par WayBackMachine quelques jours plus tôt, la société a bien rectifié les inexactitudes.

Avant / Après

Idem

En revanche, elle n’a pas pris soin de publier un communiqué de presse ou de faire toute autre annonce publique pour tenter d’avertir d’éventuels ignorants. Au regard de ces velléités, tout laisse donc à penser qu’elle ne va pas chercher à les informer activement afin de leur proposer un remplacement ou une compensation.