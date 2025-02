AMD fixe le rendez-vous pour les RX 9000 et douche l’espoir d’une RX 9070 XT avec 32 Go

Nous envisagions une simple mise à jour de notre article d’hier consacré à l’apparition de la Radeon RX 9070 XT dans GPU-Z et le benchmark Monster Hunter, ce dernier traitant de plusieurs infos relatées ici. Mais après l’avoir rédigée, c'était un peu trop long pour une MAJ ; voic donc un nouveau papier. Au programme : un démenti, une confirmation et un supplément.

Déjà, à propos d’une éventuelle RX 9070 XT dotée de 32 Go de VRAM, Frank Azor a nié. Il a commenté la rumeur sur le réseau social X : « Non, la 9070 XT ne sera pas proposée avec 32 Go de VRAM ». Un modèle de dénégation.

De son côté — vous l'avez sûrement lu dans le X ci-dessus —, David McAfe, un autre membre d’AMD, nous a donné rendez-vous le 28 février prochain pour une présentation des « RX 9000 Series ». Contrairement à l’évènement du CES, il n'y aura cette fois plus l'excuse du manque de temps pour parler cartes graphiques.

The wait is almost over. Join us on February 28 at 8 AM EST for the reveal of the next-gen @AMD Radeon RX 9000 Series. Get ready to make it yours when it hits shelves in early March. RSVP by subscribing to the AMD YouTube channel: https://t.co/4rkVxeoDIa