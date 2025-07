En 1440p, la RX 9070 XT sâ€™est bien amÃ©liorÃ©e depuis sa sortie

La plupart des tests effectués en mars, à l’occasion de la sortie de la Radeon RX 9070 XT, positionnent celle-ci un peu en-dessous de la GeForce RTX 5070 Ti dans les jeux. C’est aussi le cas de celui qu'avait réalisé Hardware Unboxed, qui portait sur 18 titres. Quand est-il aujourd’hui ? De nouvelles mesures révèlent que la Radeon a davantage progressé que sa rivale sur le terrain ludique — au point de lui passer devant.

+9 % en 1440p

La vidéo compare la RX 9070 XT des débuts, sous pilotes Adrenalin 25.3.1, à l’actuelle, sous Adrenalin 25.6.3. Pour la RTX 5070 Ti, les versions ne sont pas précisées, mais la démarche est normalement identique. Le processeur n’a pas bougé, c’est toujours un Ryzen 7 9800X3D.

En mars, Tim avait retenu 18 jeux. Il a dû en écarter deux pour sa revisite : Marvel Rivals, pour lequel les résultats initiaux n'étaient plus valables, et War Thunder, présenté comme instable avec les GeForce et les Radeon.

Dans les 16 jeux restants testés, la Radeon délivre 9 % d’images par seconde en plus en moyenne qu’à ses débuts ; l’abonnissement n’est « que » de 2,5 % pour la RTX 5070 Ti. Soyons justes : pour respecter l’arrondi, il faudrait plutôt parler de 3 % pour la GeForce, ou s’en tenir à 8,6 % pour sa rivale.

En commentaire, un dénommé re-gaming3913 écrit « Bon sang 9 %, c'est un changement de génération de nos jours ». Sans allez jusqu’à là, ce rythme permet à la carte d’AMD de devancer la RTX 5070 Ti chez HU. Parmi les titres qui ont vu leur fréquence d’images démultipliée sous Radeon, Spider Man Remastered (+24 %), Counter Strike 2 (+ 23 %), Hogwarts Legacy (+ 18 %) ou encore, dans une moindre mesure, Stalker 2 (+ 12 %), se démarquent. Pour la RTX 5070 Ti, la palme revient à Warhammer Space Marine 2 (+36 % ; carrément +64 % en 4K), un titre qui s'est longtemps mal accommodé aux GeForce. La RX 9070 XT y progresse tout de même de 10 %.

En UHD, la hausse est plus modérée, avec des gains moyens de 4 % (Radeon) et de 3 % (GeForce).

Chez TopAchat, la moins onéreuse des RX 9070 XT coûte 749,99 euros ; la plus abordable des RTX 5070 Ti en stock, 929,99 euros (887 euros chez Amazon). Bref, si les deux cartes sont confrontées ici, elles ont actuellement des positionnements tarifaires bien différents.

Pour finir, l’examen se limite à ces deux références, mais rien ne dit que d’autres solutions Blackwell ou RDNA 4 n’en profitent pas également, voire davantage. Par ailleurs, les gains peuvent être imputables aux pilotes graphiques, mais aussi à des optimisations spécifiques aux jeux. De fait, l’auteur de la vidéo s'évertue à faire la distinction.