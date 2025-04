Des Radeon RX 9070 XT s'amourachent de puces GDDR6 Samsung, plus fraîches

En matière de VRAM, la tendance est au polyamour pour les cartes graphiques de nouvelle génération. Tandis que les GeForce RTX 50 se sont abouchées avec les puces mémoire de SK Hynix au détriment de celles de Samsung, des Radeon RX 9070 XT ont opéré le mouvement inverse : elles ont délaissé leurs puces SK Hynix pour se lier avec celles de Samsung. Mais ne vous y trompez pas : elles n’ont visiblement pas cédé aux feux d’une passion torride, mais plutôt opté pour la tranquillité d’un amour réfrigéré.

Quelques degrés en moins ?

Jusqu’ici, les Radeon susmentionnées embarquaient exclusivement des modules SK Hynix — en particulier des puces H56G42AS8DX-014. Avec certaines cartes, la température des modules s’envole toutefois jusqu’à 90°C ; plusieurs des RX 9070 XT testées par TechPowerUp affichent ce pic. À titre de comparaison, les relevés du même site pour les Radeon RX 7700 XT ne dépassent pas les 85°C.

Comme l’a relayé Guru3D, en Asie, plusieurs clients ont découvert que leur carte exploitait des modules GDDR6 Samsung. Et à en croire certains témoignages, ce changement de partenaire abaisse les températures de plusieurs crans. Les quelques captures d’écran disponibles sur Chiphell montrent des relevés d’environ 75°C dans plusieurs benchmarks. À la clé : un fonctionnement plus silencieux, des ventilateurs moins sollicités, et potentiellement une durée de vie allongée.

L’article de TechPowerUp apporte un éclairage supplémentaire : ses membres ont repéré des modules GDDR6 Samsung non seulement dans des Radeon RX 9070 XT — preuve que ces versions circulent largement — mais aussi dans des RX 9070. L’impact sur les températures de ces dernières n’a toutefois pas été documenté à ce stade ; et pour être tout à fait honnête, nous n’avons pas retrouvé cette mention dans la page concernée.

En passant, si comme un certain ThomasK, qui écrit : « J’ai de la mémoire Hynix, dois-je m’inquiéter de mes températures constantes de 84 °C ? :( », vous vous faites du mouron pour votre Radeon, un dénommé AusWolf tente de le rassurer. Il rappelle que le VBIOS est configuré pour une température de coupure à 108 ˚C, et que « les seules données concernant la température maximale de fonctionnement sont fournies par Micron, qui indique 95 ˚C [pour sa GDDR6X] » — tout en précisant qu’il s’agit là de la température moyenne, et non du point chaud.

Pour en revenir aux RX 9070 XT, plusieurs marques — dont Sapphire, XFX et GIGABYTE — auraient adopté ces puces pour certains lots. En revanche, comme le souligne Guru3D, AMD n’autorise pas ses partenaires à différencier explicitement les cartes selon le type de mémoire qu'elles embarquent.