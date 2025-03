De superbes Radeon RX 9070 XT prÃªtes Ã  Ãªtre adoptÃ©es

Sans surprise, le lancement de la GeForce RTX 5070 hier n’a été qu’une mauvaise une blague — à ce jeu-là, NVIDIA aurait été plus inspirée de repousser la sortie jusqu’au 1er avril. Les derniers espoirs des joueurs reposent ainsi sur les ventilateurs des Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Certaines sources ont déjà allégué qu’il y aurait davantage de modèles XT en vente que de RTX 50. Le détaillant OverclockersUK, le plus important du Royaume-Uni, remet une pièce dans la machine à rêves. Il expose fièrement son stock à travers des clichés.

La publication exhibe une construction faite à partir de Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse. Et ce n’est pas qu’une armature, ou une coquille vide : l’intérieur est garni de boîtes. Dans le message qui accompagne les photos, l’auteur, Gibbo, un membre de l’équipe d’OCUK, précise qu'il détient plus de 1000 de ces cartes, et qu’elles seront vendues 569 livres avec TVA (679 euros en conversion brute).

Mieux, cette profusion de cartes graphiques ne se limite pas à la Sapphire. « En fait, nous avons tellement de stock que nous pourrions construire une armada de Borg Cubes à partir de tous les modèles que nous avons et de toutes les marques, nous avons plusieurs milliers de cartes en stock signées Sapphire, PowerColor et Asrock, avec à chaque fois plus de 1000 en stock de chaque marque », pérore l’individu. Pas un mot au sujet des Radeon RX 9070 en revanche.

Nous serons confrontés à la réalité du marché dans le courant de l’après-midi. Restons prudents, mais la situation s’annonce a priori moins catastrophique qu’elle ne le fut pour les RTX 50 Series. Toutefois, gare à ne pas vendre le GPU de la Radeon avant de l'avoir mercantilisé.

Modèle AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 Unités de calcul (CU) 64 56 Fréquence jeu 2,4 GHz 2,07 GHz Fréquence Boost Jusqu’à 2,97 GHz Jusqu’à 2,52 GHz GDDR6 16 Go 16 Go Vitesse / Bus / Bande passante mémoire 20 Gbit/s - 256 bits - 640 Go/s 20 Gbit/s - 256 bits - 640 Go/s Infinity Cache 64 Mo 64 Mo TBP 304 W 220 W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Prix conseillé (USD) 599 dollars 549 dollars