AMD prÃ©cise les ambitions de Project Amethyst dans le cadre de sa collaboration avec Sony

MalgrÃ© les dÃ©nÃ©gations de la principale intÃ©ressÃ©e, lâ€™avenir des prochaines consoles Xbox demeure incertain. Comme tous les avenirs, nous direz-vous. Mais celui de la future PlayStation de Sony semble plus conjecturable. Hasard du calendrier, AMD a choisi cette pÃ©riode pour communiquer sur Project Amethyst, son partenariat Ã long terme avec la firme nippone centrÃ© sur lâ€™intÃ©gration de lâ€™intelligence artificielle et du machine learning dans ses futurs produits â€” PlayStation, mais aussi le PC.

La sociÃ©tÃ© a diffusÃ© un document intitulÃ© From Project Amethyst to the Future of Play : AMD and Sony Interactive Entertainmentâ€™s Shared Vision. Il esquisse plusieurs concrÃ©tisations attendues de cette collaboration. Cette publication sâ€™accompagne dâ€™une sÃ©quence vidÃ©o rÃ©unissant Jack Huynh (AMD) et Mark Cerny (Sony), dans laquelle les deux responsables Ã©voquent les perspectives communes des deux entreprises.

Ã€ court terme, les deux partenaires codÃ©veloppent des architectures de rÃ©seaux neuronaux et des stratÃ©gies dâ€™entraÃ®nement optimisÃ©es pour le rendu graphique. Ce travail aboutira notamment Ã lâ€™implÃ©mentation du FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) sur PS5 Pro dâ€™ici lâ€™annÃ©e prochaine, selon dâ€™anciens propos de Mark Cerny.

Ã€ plus long terme, la collaboration sâ€™Ã©tendra Ã la conception de nouvelles architectures matÃ©rielles. Ces dÃ©veloppements doivent bÃ©nÃ©ficier aux prochaines gÃ©nÃ©rations de GPU AMD et consoles Sony. AMD a rÃ©vÃ©lÃ© trois technologies qui constitueront la base des dÃ©veloppements : les Radiance Cores, Neural Arrays et Universal Compression. Elles sont censÃ©es Â« amÃ©liorer les performances, lâ€™immersion et lâ€™efficacitÃ© des jeux Â».

Plus prÃ©cisÃ©ment, les Neural Arrays dÃ©signent Â« un ensemble dâ€™unitÃ©s de calcul configurÃ©es pour partager et traiter des donnÃ©es afin de fonctionner ensemble comme un seul moteur dâ€™IA Â». En dâ€™autres termes, elles serviront de levier pour bonifier les futures versions du FSR et du PlayStation Super Resolution (PSSR). Les Radiance Cores se prÃ©sentent comme de nouvelles unitÃ©s pour le ray tracing et le path tracing en temps rÃ©el. Enfin, lâ€™Universal Compression se veut Â« un nouveau systÃ¨me qui Ã©value et compresse toutes les donnÃ©es disponibles dans le GPU afin de rÃ©duire considÃ©rablement l'utilisation de la bande passante mÃ©moire Â».

AMD prÃ©cise dans son communiquÃ© (en franÃ§ais) que ces technologies nâ€™existent pour lâ€™heure quâ€™Ã lâ€™Ã©tat de simulation. La sociÃ©tÃ© estime quâ€™elles Â« devraient apparaÃ®tre dans les futures consoles dâ€™ici quelques annÃ©es Â». Lâ€™absence de concrÃ©tisation, lâ€™emploi du conditionnel et cette fenÃªtre temporelle assez large invitent donc Ã une certaine prudence. Peut-Ãªtre que quelques implÃ©mentations verront le jour avec lâ€™architecture RDNA 5, avant de sâ€™Ã©panouir sur PlayStation 6.

Pour finir, rappelons quâ€™AMD reste accointÃ©e avec Microsoft en vue d'engendrer des APU pour de nouvelles gÃ©nÃ©rations de Xbox.