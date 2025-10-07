|
UFS 5.0 : le JEDEC pousse le stockage flash Ã 10,8 Go/s
Le consortium JEDEC sâ€™apprÃªte Ã finaliser la norme Universal Flash Storage (UFS) 5.0, qui succÃ©dera Ã lâ€™UFS 4.1 lancÃ©e dÃ©but 2025. Le laÃ¯us ne change guÃ¨re dâ€™un communiquÃ© Ã lâ€™autre : le nouveau standard vise Ã rÃ©pondre aux besoins croissants en dÃ©bits et en efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des applications mobiles et autres systÃ¨mes informatiques. Il maintient une rÃ©trocompatibilitÃ© complÃ¨te avec le matÃ©riel UFS 4.x.
Lâ€™UFS 5.0 promet un doublement des performances sÃ©quentielles, avec des dÃ©bits pouvant atteindre 10,8 Go/s, contre 5,8 Go/s pour la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente. Cette accÃ©lÃ©ration sâ€™accompagne dâ€™amÃ©liorations structurelles destinÃ©es Ã renforcer la stabilitÃ© du signal et la fiabilitÃ© du stockage. La mise Ã jour introduit une Ã©galisation de lien (link equalization) pour une transmission de donnÃ©es plus stable, ainsi quâ€™une alimentation sÃ©parÃ©e entre les couches physique et mÃ©moire, afin de rÃ©duire les interfÃ©rences Ã©lectriques et de faciliter lâ€™intÃ©gration dans les systÃ¨mes compacts. Le JEDEC ajoute Ã©galement un hachage en ligne (inline hashing), une mesure de sÃ©curitÃ© visant Ã protÃ©ger les donnÃ©es sensibles stockÃ©es sur des systÃ¨mes hautes performances.
DÃ©veloppÃ©e en partenariat avec la MIPI Alliance, la norme sâ€™appuie sur les nouvelles spÃ©cifications MIPI M-PHY 6.0 et UniPro 3.0 pour sa couche dâ€™interconnexion. ConcrÃ¨tement, le M-PHY 6.0 introduit un nouveau mode High-Speed Gear 6 (HS-G6), capable de doubler le dÃ©bit maximal du prÃ©cÃ©dent HS-G5. Lâ€™interface UFS peut ainsi atteindre une bande passante de 46,6 Gb/s par voie, laquelle donne accÃ¨s Ã des vitesses de lecture et dâ€™Ã©criture effectives jusquâ€™Ã 10,8 Go/s sur deux lignes M-PHY.
Le communiquÃ© prÃ©cise que le JEDEC Â« approche de la finalisation de la prochaine version de lâ€™UFS Â». Pour autant, il ne fixe pas de calendrier, et encore moins une pÃ©riode de dÃ©ploiement. Le petit tableau ci-dessous, proposÃ© par VideoCardz, rÃ©sume les diffÃ©rentes Ã©tapes atteintes par lâ€™UFS au fil des gÃ©nÃ©rations.
|Version
|Bande passante max. par ligne
|Bande passante totale max.
|Principales nouveautÃ©s et amÃ©liorations
|AnnÃ©e dâ€™introduction
|EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique
|UFS 1.0
|300 Mo/s
|300 Mo/s
|File dâ€™attente de commandes (Command Queue)
|2011
|RÃ©fÃ©rence de base
|UFS 2.0
|600 Mo/s (2 lignes)
|1 200 Mo/s
|Fonctionnement en duplex intÃ©gral, latence rÃ©duite
|2013
|AmÃ©liorÃ©e
|UFS 2.1 / 2.2
|600 Mo/s (2 lignes)
|1 200 Mo/s
|Chiffrement, WriteBooster (pour 2.2)
|2016 / 2020
|Standard
|UFS 3.0
|1 450 Mo/s (2 lignes)
|2 900 Mo/s
|Moindre consommation, meilleure gestion thermique
|2018
|RenforcÃ©e
|UFS 3.1
|1 450 Mo/s (2 lignes)
|2 900 Mo/s
|WriteBooster, mode veille prolongÃ©e (Deep Sleep)
|2020
|SupÃ©rieure
|UFS 4.0
|2 900 Mo/s (2 lignes)
|5 800 Mo/s
|Multi-hÃ´te, UniPro 2.0, M-PHY 5.0
|2022
|+46 % par rapport Ã la 3.1
|UFS 4.1
|2 900 Mo/s (2 lignes)
|5 800 Mo/s
|Optimisations pour usages professionnels
|2025
|Ã‰levÃ©e
|UFS 5.0
|~6 400 Mo/s (2 lignes)
|10 800 Mo/s
|PAM4, Ã©galisation de lien, hachage en ligne
|2025
|AmÃ©liorÃ©e, rails dâ€™alimentation isolÃ©s
