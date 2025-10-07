UFS 5.0 : le JEDEC pousse le stockage flash Ã  10,8 Go/s

Le consortium JEDEC sâ€™apprÃªte Ã finaliser la norme Universal Flash Storage (UFS) 5.0, qui succÃ©dera Ã lâ€™UFS 4.1 lancÃ©e dÃ©but 2025. Le laÃ¯us ne change guÃ¨re dâ€™un communiquÃ© Ã lâ€™autre : le nouveau standard vise Ã rÃ©pondre aux besoins croissants en dÃ©bits et en efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des applications mobiles et autres systÃ¨mes informatiques. Il maintient une rÃ©trocompatibilitÃ© complÃ¨te avec le matÃ©riel UFS 4.x.

Plus rapide, plus fiable

Lâ€™UFS 5.0 promet un doublement des performances sÃ©quentielles, avec des dÃ©bits pouvant atteindre 10,8 Go/s, contre 5,8 Go/s pour la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente. Cette accÃ©lÃ©ration sâ€™accompagne dâ€™amÃ©liorations structurelles destinÃ©es Ã renforcer la stabilitÃ© du signal et la fiabilitÃ© du stockage. La mise Ã jour introduit une Ã©galisation de lien (link equalization) pour une transmission de donnÃ©es plus stable, ainsi quâ€™une alimentation sÃ©parÃ©e entre les couches physique et mÃ©moire, afin de rÃ©duire les interfÃ©rences Ã©lectriques et de faciliter lâ€™intÃ©gration dans les systÃ¨mes compacts. Le JEDEC ajoute Ã©galement un hachage en ligne (inline hashing), une mesure de sÃ©curitÃ© visant Ã protÃ©ger les donnÃ©es sensibles stockÃ©es sur des systÃ¨mes hautes performances.

DÃ©veloppÃ©e en partenariat avec la MIPI Alliance, la norme sâ€™appuie sur les nouvelles spÃ©cifications MIPI M-PHY 6.0 et UniPro 3.0 pour sa couche dâ€™interconnexion. ConcrÃ¨tement, le M-PHY 6.0 introduit un nouveau mode High-Speed Gear 6 (HS-G6), capable de doubler le dÃ©bit maximal du prÃ©cÃ©dent HS-G5. Lâ€™interface UFS peut ainsi atteindre une bande passante de 46,6 Gb/s par voie, laquelle donne accÃ¨s Ã des vitesses de lecture et dâ€™Ã©criture effectives jusquâ€™Ã 10,8 Go/s sur deux lignes M-PHY.

Le communiquÃ© prÃ©cise que le JEDEC Â« approche de la finalisation de la prochaine version de lâ€™UFS Â». Pour autant, il ne fixe pas de calendrier, et encore moins une pÃ©riode de dÃ©ploiement. Le petit tableau ci-dessous, proposÃ© par VideoCardz, rÃ©sume les diffÃ©rentes Ã©tapes atteintes par lâ€™UFS au fil des gÃ©nÃ©rations.