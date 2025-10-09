Intel sort les griffes avec Panther Lake

Les leaks relatifs Ã Panther Lake se sont accumulÃ©s ces derniers jours ; tous convergeaient vers une Ã©chÃ©ance fixÃ©e au 9 octobre. Nous y sommes : Intel vient effectivement de lever lâ€™embargo sur les informations concernant sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de Core destinÃ©s aux ordinateurs portables. Les fuites Ã©taient cohÃ©rentes. Et pour cause, les prÃ©sentations avaient eu lieu il y a plusieurs semaines dans le cadre du Tech Tour, puis avaient Ã©tÃ© plus largement diffusÃ©es via des dossiers de presse. Ã€ partir de lÃ , difficile de bloquer toute communication, notamment celle qui passe par la bonne vieille mÃ©thode du je connais un gars dont le cousin a un frÃ¨re qui bosse chezâ€¦ .

Nonobstant, malgrÃ© un dossier bien fourni, axÃ© en partie sur la stratÃ©gie industrielle dâ€™Intel et de nombreux Ã -cÃ´tÃ©s, la section consacrÃ©e Ã Panther Lake reste muette sur un point. Alors quâ€™une prÃ©cÃ©dente indiscrÃ©tion listait une douzaine de rÃ©fÃ©rences, aucune gamme nâ€™est formellement prÃ©sentÃ©e ici â€” du moins dans les documents fournis. Mais pas d'inquiÃ©tude, il y a quand-mÃªme de la matiÃ¨re.

Panther Lake, iGPU toute !

En second prÃ©ambule, Intel a mis en ligne hier la vidÃ©o ci-dessous, titrÃ©e The Road to Panther Lake: Intel Arc Graphics. Alejandro Hoyos et Tom Petersen y reviennent sur les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s par Intel dans le domaine des solutions graphiques intÃ©grÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es, tout en exposant la vision Ã long terme de la sociÃ©tÃ©. Les deux comparses Ã©voquent les prioritÃ©s dâ€™Intel, en particulier lâ€™accent mis sur lâ€™intÃ©gration de lâ€™IA au sein des futurs designs graphiques et processeurs.

Ils affirment notamment que : Â« Les performances graphiques de Panther Lake Ã©tabliront un nouveau standard â€” non seulement pour Intel, mais pour lâ€™industrie dans son ensemble. Nous en dirons davantage Ã mesure que le lancement approchera. Â»

Une fois nâ€™est pas coutume, commenÃ§ons donc par lâ€™iGPU, qui semble effectivement particuliÃ¨rement choyÃ©. Lâ€™iGPU de Panther Lake partage lâ€™affiche avec la NPU dans un PDF dâ€™une cinquantaine de pages. Intel les regroupe sous son appellation gÃ©nÃ©rique dâ€™accÃ©lÃ©rateurs XPU.

Les rumeurs Ã©voquaient jusquâ€™Ã 12 cÅ“urs Xe3 pour les meilleures puces Panther Lake ; câ€™est bien le cas pour une classe de processeurs X, qualifiÃ©s ici de 16 cÅ“urs / 12 Xe. Les Panther Lake non-X se contentent de 4 cÅ“urs Xe. MalgrÃ© la mention Â« up to Â», une diapositive montre seulement deux configurations de tuile GPU.

Les amÃ©liorations globales induites par Xe3 :

Ã€ noter que la tuile GPU est dÃ©sormais totalement sÃ©parÃ©e de la Compute Tile ; elle communique avec cette derniÃ¨re via une interconnexion D2D.

C'Ã©tait comme Ã§a pour Lunar Lake :

Pour son iGPU, lâ€™entreprise annonce jusquâ€™Ã 120 TOPS, revendique des performances accrues de plus de 50 % par rapport Ã Lunar Lake, et une efficacitÃ© amÃ©liorÃ©e de plus de 40 % face Ã Arrow Lake-H.

Au passage, notez que le Xe Media Engine poursuit son Ã©volution, tandis que lâ€™IPU passe en version 7.5.

Tout un dossier vante les bÃ©nÃ©fices des ces amÃ©liorations pour les joueurs. Nous le passons pour nous borner Ã lâ€™information principale : lâ€™arrivÃ©e de la Multi-Frame Generation via lâ€™XeSS 3. Pas trop de dÃ©tails sur sa mise en Å“uvre et le matos compatible pour lâ€™instant.

En outre, l'entreprise reprend Ã son compte la stratÃ©gie de prÃ©compilation des shaders en mode packaging prÃªt Ã l'emploi exposÃ©e par Microsoft il y a peu. Intel nomme Ã§a Precompiled Shader Distribution.

NPU5

CÃ´tÃ© NPU 5, Intel a revu ses NCE (Neural Compute Engines) en les fusionnant par paire : ils passent ainsi de six Ã trois. Les TOPS progressent Ã la marge â€” 50 contre 48 auparavant â€” mais Intel met en avant une densitÃ© de calcul bonifiÃ©e de 40 %, assortie dâ€™une prise en charge native du FP8.

Au total, avec les 10 TOPS du CPU, Intel aboutit Ã 180 TOPS pour un Panther Lake au top de sa forme. Cet indice reste discutable, mais Ã titre indicatif, Lunar Lake plafonne autour de 100 TOPS. Les gains proviennent essentiellement de lâ€™iGPU, alors que chez Qualcomm, câ€™est toujours la NPU Hexagon qui joue le rÃ´le de principal contributeur, y compris pour les rÃ©cents Snapdragon X2 Elite.

Trois archÃ©types de Panther

Venons-en Ã Panther Lake dans sa globalitÃ©, puis Ã sa composante CPU. La diapositive ci-dessous donne un aperÃ§u de lâ€™agencement global de la puce, la premiÃ¨re Ã bÃ©nÃ©ficier du nÅ“ud 18A.

Dans les faits, trois modÃ¨les se dÃ©gagent : les 8 cÅ“urs et 16 cÅ“urs CPU Ã 4 cÅ“urs Xe3 ; un 16 cÅ“urs CPU Ã 12 cÅ“urs Xe3. Pour la NPU, tous les Panther Lake sont logÃ©s Ã la mÃªme enseigne.

Il y a par contre des disparitÃ©s en matiÃ¨re de support mÃ©moire. Une diapositive rÃ©sume : Â« jusquâ€™Ã 9600 MT/s et 96 Go en LPDDR5X Â», Â« jusquâ€™Ã 7200 MT/s et 128 Go en DDR5 Â».

En pratique, câ€™est plus nuancÃ©. Le Panther Lake 8 Core accepte les deux types de mÃ©moire, mais Ã 6800 MT/s et 6400 MT/s. Le Panther Lake 16 Core fait de mÃªme, Ã 8533 MT/s et 7200 MT/s. Enfin, les 9600 MT/s annoncÃ©s sont lâ€™apanage du 16 Core / 12 Xe, lequel, en revanche, ne prend pas en charge la DDR5. MÃªme constat cÃ´tÃ© E/S, avec 12 lignes PCIe (dont 8 en PCIe 4.0 et 4 en PCIe 5.0) pour les deux extrÃªmes, et 20 lignes pour le modÃ¨le intermÃ©diaire (12 en PCIe 5.0).

Concernant les cÅ“urs CPU, on retrouve un trio basÃ© sur deux architectures. Les P-cores Cougar Cove collaborent avec des E-cores et LPE-cores Darkmont. Petite piqÃ»re de rappel pour les prÃ©cÃ©dentes gÃ©nÃ©rations :

Les principales caractÃ©ristiques des Cougar Cove et des Darkmont :

Les premiers partagent jusquâ€™Ã 18 Mo de cache L3. Dâ€™aprÃ¨s Intel, en mono-thread, ils offrent les mÃªmes performances que les Lion Cove (P-cores de Lunar Lake et Arrow Lake) tout en consommant 40 % de moins ; Ã puissance Ã©quivalente, le gain plafonne Ã +10 %. Pour les cÅ“urs Darkmont, Intel promet +50 % de performances MT Ã puissance Ã©quivalente (vs Lunar Lake) et â€“30 % de consommation pour des performances identiques (vs Arrow Lake-H). Toutes ces comparaisons se basent sur les mesures du benchmark SPEC CPU 2017. Elles sont prÃ©sentÃ©es individuellement Ã travers des courbes Ã©voluant Ã diffÃ©rents seuils, mais rÃ©sumÃ©es dans la diapo qui suit.

Rappelons que Panther Lake cible avant tout le segment des ordinateurs portables. Ils seront rejoints plus tard par la famille Nova Lake, laquelle doit Ã©galement se dÃ©cliner pour les PC de bureau sous lâ€™appellation Nova Lake-S. Enfin, aucune indication sur la date de sortie des premiers ordinateurs Ã©quipÃ©s de Panther Lake ne figure dans les documents qui nous ont Ã©tÃ© distribuÃ©s.

Merci <3