Intel sort les griffes avec Panther Lake

Les leaks relatifs Ã  Panther Lake se sont accumulÃ©s ces derniers jours ; tous convergeaient vers une Ã©chÃ©ance fixÃ©e au 9 octobre. Nous y sommes : Intel vient effectivement de lever lâ€™embargo sur les informations concernant sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de Core destinÃ©s aux ordinateurs portables. Les fuites Ã©taient cohÃ©rentes. Et pour cause, les prÃ©sentations avaient eu lieu il y a plusieurs semaines dans le cadre du Tech Tour, puis avaient Ã©tÃ© plus largement diffusÃ©es via des dossiers de presse. Ã€ partir de lÃ , difficile de bloquer toute communication, notamment celle qui passe par la bonne vieille mÃ©thode du je connais un gars dont le cousin a un frÃ¨re qui bosse chezâ€¦ .

Nonobstant, malgrÃ© un dossier bien fourni, axÃ© en partie sur la stratÃ©gie industrielle dâ€™Intel et de nombreux Ã -cÃ´tÃ©s, la section consacrÃ©e Ã  Panther Lake reste muette sur un point. Alors quâ€™une prÃ©cÃ©dente indiscrÃ©tion listait une douzaine de rÃ©fÃ©rences, aucune gamme nâ€™est formellement prÃ©sentÃ©e ici â€” du moins dans les documents fournis. Mais pas d'inquiÃ©tude, il y a quand-mÃªme de la matiÃ¨re.

Panther Lake, iGPU toute !

En second prÃ©ambule, Intel a mis en ligne hier la vidÃ©o ci-dessous, titrÃ©e The Road to Panther Lake: Intel Arc Graphics. Alejandro Hoyos et Tom Petersen y reviennent sur les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s par Intel dans le domaine des solutions graphiques intÃ©grÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es, tout en exposant la vision Ã  long terme de la sociÃ©tÃ©. Les deux comparses Ã©voquent les prioritÃ©s dâ€™Intel, en particulier lâ€™accent mis sur lâ€™intÃ©gration de lâ€™IA au sein des futurs designs graphiques et processeurs.

Ils affirment notamment que : Â« Les performances graphiques de Panther Lake Ã©tabliront un nouveau standard â€” non seulement pour Intel, mais pour lâ€™industrie dans son ensemble. Nous en dirons davantage Ã  mesure que le lancement approchera. Â»

Une fois nâ€™est pas coutume, commenÃ§ons donc par lâ€™iGPU, qui semble effectivement particuliÃ¨rement choyÃ©. Lâ€™iGPU de Panther Lake partage lâ€™affiche avec la NPU dans un PDF dâ€™une cinquantaine de pages. Intel les regroupe sous son appellation gÃ©nÃ©rique dâ€™accÃ©lÃ©rateurs XPU.

Les rumeurs Ã©voquaient jusquâ€™Ã  12 cÅ“urs Xe3 pour les meilleures puces Panther Lake ; câ€™est bien le cas pour une classe de processeurs X, qualifiÃ©s ici de 16 cÅ“urs / 12 Xe. Les Panther Lake non-X se contentent de 4 cÅ“urs Xe. MalgrÃ© la mention Â« up to Â», une diapositive montre seulement deux configurations de tuile GPU.

x3e panther lake 4xe gpu config

x3e panther lake 12xe gpu config

Les amÃ©liorations globales induites par Xe3 :

ameliorations xe3

Ã€ noter que la tuile GPU est dÃ©sormais totalement sÃ©parÃ©e de la Compute Tile ; elle communique avec cette derniÃ¨re via une interconnexion D2D.

tile gpu separe panther lake

C'Ã©tait comme Ã§a pour Lunar Lake :

tile gpu lunar lake

Pour son iGPU, lâ€™entreprise annonce jusquâ€™Ã  120 TOPS, revendique des performances accrues de plus de 50 % par rapport Ã  Lunar Lake, et une efficacitÃ© amÃ©liorÃ©e de plus de 40 % face Ã  Arrow Lake-H.

panther lake gpu resume evolutions

Au passage, notez que le Xe Media Engine poursuit son Ã©volution, tandis que lâ€™IPU passe en version 7.5.

xe media engine panther lake

ipu 7.5 block diagram

ipu 7.5 resume

Tout un dossier vante les bÃ©nÃ©fices des ces amÃ©liorations pour les joueurs. Nous le passons pour nous borner Ã  lâ€™information principale : lâ€™arrivÃ©e de la Multi-Frame Generation via lâ€™XeSS 3. Pas trop de dÃ©tails sur sa mise en Å“uvre et le matos compatible pour lâ€™instant.

xess mfg

xess mfg methode

En outre, l'entreprise reprend Ã  son compte la stratÃ©gie de prÃ©compilation des shaders en mode packaging prÃªt Ã  l'emploi exposÃ©e par Microsoft il y a peu. Intel nomme Ã§a Precompiled Shader Distribution.

intel precompiler shader distribution

NPU5

CÃ´tÃ© NPU 5, Intel a revu ses NCE (Neural Compute Engines) en les fusionnant par paire : ils passent ainsi de six Ã  trois. Les TOPS progressent Ã  la marge â€” 50 contre 48 auparavant â€” mais Intel met en avant une densitÃ© de calcul bonifiÃ©e de 40 %, assortie dâ€™une prise en charge native du FP8.

npu4 vs npu5

npu5 panther lake details

Au total, avec les 10 TOPS du CPU, Intel aboutit Ã  180 TOPS pour un Panther Lake au top de sa forme. Cet indice reste discutable, mais Ã  titre indicatif, Lunar Lake plafonne autour de 100 TOPS. Les gains proviennent essentiellement de lâ€™iGPU, alors que chez Qualcomm, câ€™est toujours la NPU Hexagon qui joue le rÃ´le de principal contributeur, y compris pour les rÃ©cents Snapdragon X2 Elite.

npu5 resume ameliorations

panther lake 180 tops plateforme

Trois archÃ©types de Panther

Venons-en Ã  Panther Lake dans sa globalitÃ©, puis Ã  sa composante CPU. La diapositive ci-dessous donne un aperÃ§u de lâ€™agencement global de la puce, la premiÃ¨re Ã  bÃ©nÃ©ficier du nÅ“ud 18A.

panther lake presentation globale puce

Dans les faits, trois modÃ¨les se dÃ©gagent : les 8 cÅ“urs et 16 cÅ“urs CPU Ã  4 cÅ“urs Xe3 ; un 16 cÅ“urs CPU Ã  12 cÅ“urs Xe3. Pour la NPU, tous les Panther Lake sont logÃ©s Ã  la mÃªme enseigne.

panther lake architecture scalability

Il y a par contre des disparitÃ©s en matiÃ¨re de support mÃ©moire. Une diapositive rÃ©sume : Â« jusquâ€™Ã  9600 MT/s et 96 Go en LPDDR5X Â», Â« jusquâ€™Ã  7200 MT/s et 128 Go en DDR5 Â».

panther lake tableau recapitulatif des configs

En pratique, câ€™est plus nuancÃ©. Le Panther Lake 8 Core accepte les deux types de mÃ©moire, mais Ã  6800 MT/s et 6400 MT/s. Le Panther Lake 16 Core fait de mÃªme, Ã  8533 MT/s et 7200 MT/s. Enfin, les 9600 MT/s annoncÃ©s sont lâ€™apanage du 16 Core / 12 Xe, lequel, en revanche, ne prend pas en charge la DDR5. MÃªme constat cÃ´tÃ© E/S, avec 12 lignes PCIe (dont 8 en PCIe 4.0 et 4 en PCIe 5.0) pour les deux extrÃªmes, et 20 lignes pour le modÃ¨le intermÃ©diaire (12 en PCIe 5.0).

panther lake 8 core

panther lake 16 core

panther lake 16 core 12xe

Concernant les cÅ“urs CPU, on retrouve un trio basÃ© sur deux architectures. Les P-cores Cougar Cove collaborent avec des E-cores et LPE-cores Darkmont. Petite piqÃ»re de rappel pour les prÃ©cÃ©dentes gÃ©nÃ©rations :

coeurs cpu meteor lake arrow lake lunar lake panther lake

Les principales caractÃ©ristiques des Cougar Cove et des Darkmont :

cougar cove pcore

darkmont ecore

Les premiers partagent jusquâ€™Ã  18 Mo de cache L3. Dâ€™aprÃ¨s Intel, en mono-thread, ils offrent les mÃªmes performances que les Lion Cove (P-cores de Lunar Lake et Arrow Lake) tout en consommant 40 % de moins ; Ã  puissance Ã©quivalente, le gain plafonne Ã  +10 %. Pour les cÅ“urs Darkmont, Intel promet +50 % de performances MT Ã  puissance Ã©quivalente (vs Lunar Lake) et â€“30 % de consommation pour des performances identiques (vs Arrow Lake-H). Toutes ces comparaisons se basent sur les mesures du benchmark SPEC CPU 2017. Elles sont prÃ©sentÃ©es individuellement Ã  travers des courbes Ã©voluant Ã  diffÃ©rents seuils, mais rÃ©sumÃ©es dans la diapo qui suit.

panther lake indice performance

Rappelons que Panther Lake cible avant tout le segment des ordinateurs portables. Ils seront rejoints plus tard par la famille Nova Lake, laquelle doit Ã©galement se dÃ©cliner pour les PC de bureau sous lâ€™appellation Nova Lake-S. Enfin, aucune indication sur la date de sortie des premiers ordinateurs Ã©quipÃ©s de Panther Lake ne figure dans les documents qui nous ont Ã©tÃ© distribuÃ©s.

thank you panther lake

