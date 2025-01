Les RTX 50 custom des AIB en panne d'inspiration

À peine annoncées par Nvidia, les RTX 50 font l'objet d'une ribambelle de communiqués chez les marques partenaires. Chacun essaye d'occuper l'espace au mieux, tout en sachant que ces cartes se vendront probablement sans trop forcer vu le manque de concurrence en face, en tout cas sur le haut de gamme. Mais un tour d'horizon s'impose afin de voir ce que les marques ont de neuf — ou pas — à nous proposer. Après tout, avec des GPU qui dépassent les 2000 €, on est en droit d'attendre pas mal d'innovations, n'est-ce pas ?

Ils l'ont fait, 4 ventilateurs sur une seule carte !

Commençons par les aspects positifs, ou en tout cas pas totalement déprimants : quelques marques passent à 4 ventilateurs sur leurs nouveaux GPU. C'est en tout cas Asus qui est le premier à parler de cartes à 4 ventilateurs. Alors quoi ? 2x2 ventilateurs, ou une carte de 50 cm de long ? Ni l'un ni l'autre mon colonel, simplement un 4e ventilateur au dos de la carte, à l'opposé des sorties vidéos, pour aider à faire traverser l'air. Une sorte de push-pull pour GPU en somme. Car vous n'êtes pas sans savoir que depuis les RTX 30, Nvidia avait inauguré un PCB relativement court, permettant de libérer de la place pour des radiateurs traversants, plus efficaces. Un concept que l'on retrouve depuis sur une majorité de RTX, custom ou pas.

"Euuh, Jeanine, t'es sure que c'était la meilleure façon de caler un 4e ventilateur sur notre carte ?"

Gigabyte a aussi 4 ventilateurs, mais n'a pas su marketer sa "trouvaille" aussi bien qu'Asus. En même temps, vu l'intégration — ou plutôt l'absence d'intégration justement — on se dit que c'était surtout une trouvaille de dernière minute. La marque parle simplement d'un refroidissement avec un ventilateur additionnel, qui semble simplement vissé par-dessus la backplate. Comme si Gigabyte sentait bien qu'appuyer là-dessus serait un peu malvenu sur une carte à plus de 1000 €, il n'y a même pas de photos de ce 4e ventilateur dans la galerie officielle, pour en trouver il faut fouiller un peu. Comme quoi certains ont encore un peu d'orgueil ?

Ah, oui, un 4e ventilateur là aussi, mais un peu mieux intégré quand même.

Un cruel manque d'inspiration

Toujours sur ces RTX 5080 et 5090 Prime, Gigabyte a ajouté...un petit écran LCD. Quelle révolution dites donc ! Ah, mais en fait non, ça n'a rien de nouveau me dit-on dans l'oreillette, ça existe déjà depuis les RTX 30. En attendant, c'est marrant, puisqu'on peut y mettre des GIFs, mais lorsque l'innovation se borne à rajouter des loupiottes et des écrans partout, ça donne une bonne indication de la santé mentale des ingénieurs.

Ce n'était pas glorieux jusque là, mais à présent ça devient carrément triste. Encore chez Gigabyte, mais cette fois avec la RTX 5080 Gaming. La marque va jusqu'à annoncer "allowing users to customize their build to match their unique style", ce que l'on peut traduire par "autorisant les utilisateurs à personnaliser leur configuration afin de correspondre à leur style unique". Qu'est-ce donc que cette fonctionnalité géniale vous demandez-vous ? Une glissière en plastique d'environ 2x10 cm sur la tranche de la carte et que l'on peut déplacer à gauche ou à droite. Merci, Jean-Mi, tu parles d'une personnalisation !

La future carte des moddeurs. Avec autant de niveaux de personnalisation, Gigabyte a tué le game !

Allez, changeons de crèmerie pour voir si c'est moins pire ailleurs — spoiler : non. Chez Zotac, visiblement en manque d'inspiration, la seule nouveauté sur les RTX 5080 et 5090 AMP Extreme Infinity, c'est-à-dire le fleuron de la marque, réside dans l'ajout d'un effet miroir infini sur la carte. Vous savez, cet effet inauguré vers 2016 et qui a fait fureur pendant quelques années. Mais bon, peut-être que la censure de plus en plus sévère appliquée à Hong Kong avait empêché la nouvelle d'arriver là-bas ?

Vous le voyez le petit "miroir infini" en bout de carte, là ou il ne se verra pour ainsi dire pas ?

Chez MSI, une grande partie des spécifications sont encore "TBD", ou To Be Determined, comme si la marque était à la ramasse malgré un lancement qu'on attendait tous depuis près d'un an. Les fiches produits ultra laconiques parlent d'une RTX 5080 Inspire dotée de 3 ventilateurs et qui est "SFF-Ready". Si vous n'aviez pas suivi, il s'agit d'un label Nvidia qui garantit que la carte respecte certaines normes qui faciliteront son intégration dans un petit boitier. Bien sûr, sans les dimensions de la carte, c'est dur à confirmer, mais on fait confiance à MSI. Par contre, la RTX 5070 Ventus 2X, une carte a priori bien plus compacte, ne profite pas du même traitement. Pourquoi, comment, on l'ignore, puisque tout est encore flou chez MSI, mais c'est pour le moins étrange. Et non, la marque n'a rien de plus à annoncer. La RTX 5070 1-Click de KFA2, également un modèle double ventilateur, est bel et bien certifiée SFF-Ready par exemple. Soit dit en passant, chez Nvidia, la RTX 5090 Founder's Edition est SFF-Ready. Un comble donc, puisque le rôle des AIB et justement d'aller plus loin que ce que Nvidia, AMD ou Intel peuvent proposer.

La RTX 5090 Founder's Edition et ses 575 W sont SFF-Ready. Dommage que les partenaires n'essayent pas d'innover en ce sens.

On ne vous parle pas de PNY, Inno3D, Palit, KFA2, Gainward...tout simplement parce qu'il n'y a rien à dire. Ce qui n'empêche pas certaines de ces marques de proposer 4 variations sur le même GPU.

Alors oui, il s'agit des modèles dévoilés day one, et on est encore a 3 semaines d'une disponibilité en magasin. Mais Blackwell, ça fait presque un an qu'on nous en rebat les oreilles, et les fuites sur les RTX 50 existent depuis l'automne dernier. Alors on était en droit d'espérer plus qu'une simple adaptation des fonctionnalités déjà présentes sur les RTX 40. Certes, le double BIOS se démocratise sur beaucoup de cartes, les ventilateurs sont toujours mieux optimisés, les chambres à vapeurs et les pads thermiques aussi, mais quand on largue un mois de salaire sur un produit, on est en droit d'en attendre un peu plus que des améliorations incrémentielles et un support pour ne pas que la carte pendouille dans le boitier. Et oui, nous sommes tout à fait conscients que le gros du tarif va dans la poche de Nvidia, puisque c'est surtout le GPU et son architecture que l'on paye. Reste qu'à force de proposer des cartes lambda, les marques partenaires ne doivent pas s'étonner si de plus en plus de clients se fournissent en Founder's Edition directement chez Nvidia.