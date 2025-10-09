DSM 7.3 : Synology fait une marche arrière (temporaire ?) sur sa politique de compatibilité de HDD tiers

Année mouvementée du côté consumer chez Synology. Presque aussi vite qu'un premier ministre français, la firme opère une volte-face bienvenue sur sa politique de compatibilité de disques durs tiers sur la gamme DSxx25+, introduite avec le DS925+ dont on vous cause ici. Il faut dire que la couleuvre pouvait être difficile à avaler, cumulée avec un hardware toujours en retrait des solutions face à la concurrence, et à la suppression du support du transcodage sur ses NAS. Les DS225+, DS725 +, DS425+, DS925+, DS1525+, DS1825+ vont donc pouvoir s'initialiser à nouveau, monter leurs grappes de disques ou encore gérer leur volumes de nouveau comme bon leur semble sur des HDD tiers, et ce sans message d'avertissement kifépeur, tout comme sur les SSD SATA qui n'étaient cela dit pas affectés par la restriction.

Sous le feu de critiques plus ou moins acerbes, Synology semble donc avoir écouté la plèbe, et ça, c'est une bonne chose. On utilise bien le mot "semble" car côté communication, ça n'est même pas mentionné dans le changelog de DSM 7.3 ; autant dire que faute de position statuée, rien n'écarte la possibilité d'un retour prochain de la chose à l'occasion d'une mise à jour de DSM, d'autant que du côté de la liste de disques de stockage compatibles officielle, rien n'a bougé encore. À noter cependant que ne sont pas concernés les SSD dévolus au cache, qui doivent eux rester Synology compliant.

Cette mise à jour de la politique, aka HCL 5.0 (hardware comptibility list), reste en vogue cependant sur les gammes professionnelles, XS+ en tête, immiscée depuis 2021. Cela laisse à penser que le processus de certification avec les fabricants reste dans les tuyaux et prend plus de temps qu'escompté, mais en l'absence de communiqué précis sur la question, on ne peut que le supposer. Reste que, six mois se sont passés depuis HCL 4.0, et qu'ils ont fait des dégâts auprès des prosumers et autres prescripteurs. Les prix en seconde main sur les unités non affectées par HCL également.

DSM 7.3 : what's up ?

Du côté de DSM, cette 7.3 reste relativement mineure. On retiendra surtout :

Dorénavant, 28 jours de sursis seront possibles avant de forcer les mises à jour "importantes"; soit un peu plus de marge de manœuvre pour procrastiner.

Le Tiering en bêta débarque — en gros, le NAS va faire le tri entre tes données chaudes et froides comme un sommelier prétentieux. Les fichiers peu ou pas utilisés iront croupir sur les disques lents pendant que les porn... les "documents de travail" squatteront le SSD.

Le format exFAT est maintenant pris en charge nativement pour les périphériques externes, rendant obsolète le package payant exFAT Access.

Côté LDAP et Active Directory, il est possible de choisir tes unités organisationnelles à synchroniser.

Cette 7.3 sera la dernière mise à jour pour les dispositifs suivants, dont certains ne sont pas si vieux :