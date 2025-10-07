Asus reforge une RTX 5090 en or massif qui vaut un demi-million d’euros

Asus est une entreprise qui a plusieurs cordes à son arc. Elle conçoit des cartes mères, des cartes graphiques, des ordinateurs portables ou de bureau ; elle se fait électricienne obsessionnelle lorsqu’elle entreprend d’alimenter une RTX 5060 Ti uniquement par le slot PCIe ; se mue en stagiaire cancre lorsqu’il s’agit de livrer des BIOS exempts de bogues. Mais Asus fait aussi dans l’orfèvrerie. En juillet dernier, elle avait montré une RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition dont la valeur s’élevait à un bon demi-million d’euros. Jugée un peu mal dégrossie, elle a eu droit à une seconde version, plus soignée.

La carte idéale pour jouer à KCD II

5 kg d'or

La marque n’en est pas à son coup d’essai. Avant cette pièce hors norme, elle avait déjà confectionné une ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition en début d’année. Celle-ci arborait un plaquage en or 999 millièmes pesant 6,5 grammes. Pure, cette quantité de métal vaut environ 700 dollars, mais la carte s’était tout de même arrachée 24 200 dollars aux enchères.

Comme son nom le laisse entendre, la RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition ne se contente pas de quelques grammes du précieux métal. Elle pousse le concept à son paroxysme avec près de 5 kg d’or massif, soit environ un demi-million d’euros rien qu’en matière première — le kilo d’or valant actuellement 109 390 €. Une première ébauche fut présentée en juillet, à l’occasion du Bilibili World 2025.

ROG exhibited a gold RTX 5090 in China. It used 5kg of gold and weighed 7.2kg in total. pic.twitter.com/YIwyAYUZnp — 孤城Hardware (@realVictor_M) July 12, 2025

Tony Yu est revenu à la charge avec une nouvelle GeForce RTX 5090 en or massif, a priori conçue à la demande d’un investisseur privé. La séquence ci-dessous, mise en ligne le 6 octobre, montre le processus de moulage et de polissage, avec divers éléments coulés et polis à la main. Le résultat est une carte de 7,56 kg, avec toujours 5 kg d’or pur.

Avant de pousser des cris d’orfraie, sachez que cette création n’a pas vocation à être commercialisée. Elle aurait déjà été acquise par un collectionneur privé, et une partie du produit de la vente serait reversée à la Bilibili Charity.