Les GeForce RTX 50 en mode laptop : plutôt mobylette ou Ducati ?

Les quatre GeForce RTX 50 Series desktop officialisées la nuit dernière par NVIDIA ne resteront pas exclusives à cette plateforme très longtemps. Leurs déclinaisons laptop sont déjà dans les starting-blocks pour propulser des ordinateurs portables à partir de mars prochain (avril pour ceux dotés de la RTX 5070). Bien entendu, les spécifications ne sont pas équivalentes à celles des versions pour PC fixes. Il y a tout de même une bonne surprise pour la GeForce RTX 5090 : elle hérite bien de modules mémoire de 3 Go, et offre ainsi 24 Go de VRAM.

La RTX 5090 reste bien cylindrée

Pour rester sur ce vaisseau-amiral, il mobilise 10 496 cœurs CUDA et le GPU GB203. C’est ainsi la même puce, et quasiment la même quantité de SM, que la GeForce RTX 5080 desktop. Par rapport à la RTX 4090 mobile, la hausse est modérée ; les évolutions architecturales devraient compenser. Sinon, les marques pourront configurer cette référence avec un TGP compris entre 95 W et 150 W au sein de leurs machines.

Carte graphique GPU Cœurs CUDA VRAM TGP GeForce RTX 5090 GN22-X11 GB203 10 496 24 Go G7 256b 95 – 150 W GeForce RTX 5080 GN22-X9 GB203 7680 16 Go G7 256b 80 – 150 W GeForce RTX 5070 Ti GN22-X7 GB205 5888 12 Go G7 192b 60 –115 W GeForce RTX 5070 GN22-X6 GB206 4608 8 Go G7 128b 50 –100 W

Comme nous l’avons fait pour les cartes desktop, un tableau de la génération précédente. Celle-ci ne comprend pas de RTX 4070 Ti. Nous avons donc inclus la GeForce RTX 4060 afin de garder la comparaison avec les quatre meilleures solutions Ada Lovelace. Et puisqu’il ne manquait que la RTX 4050 pour avoir la famille au grand complet, nous l’avons laissée. Concernant Blackwell, il est fort probable que NVIDIA sorte des RTX 5060 et RTX 5050 d’ici quelques mois.