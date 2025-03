Radeon RX 9070 XT : des ventes record, affirme Lisa Su

L’autocongratulation est désormais de rigueur, tant chez NVIDIA que chez AMD. La première des deux sociétés s’est targuée d’avoir écoulé deux fois plus de GeForce RTX 50 Series que de GeForce RTX 40 Series au cours des cinq premières semaines de commercialisation — omettant soigneusement de préciser que ces quantités portent sur un contingent de quatre références pour les Blackwell, mais d’une seule pour les Ada Lovelace. La seconde a, par la voix de sa PDG, déclaré que les ventes de Radeon RX 9070 XT avaient été supérieures à celles de toutes les ventes des générations précédentes au cours de la première semaine.

Une forte demande de GPU en 2025

Lisa Su a tenu ces propos lors d’une interview avec Tony Yu, directeur général d'ASUS Chine. Les thèmes abordés sont variés ; ils vont de la prise en charge du LLM DeepSeek par les Ryzen AI Max 300 au Ryzen avec 3D-Cache en passant par les GPU RDNA 4. Pour ces Radeon, la boss a dit :

Bien sûr, tout le monde aime les GPU très haut de gamme, mais peu de gens peuvent y avoir accès. La Radeon RX 9070 XT a connu un succès fantastique. En fait, c’est de loin le numéro un des ventes de toutes les générations d’AMD Radeon pour la première semaine. Elle affiche des ventes dix fois supérieures à celles des générations précédentes, et nous aimons voir les gens heureux. Les gens sont heureux avec la Radeon 9070 XT. […] Nous sommes très enthousiastes et augmentons la production afin que davantage de joueurs puissent y avoir accès. ».

Lisa Su ne précise pas quelle génération sert de référent pour revendiquer cette hausse d’un facteur dix — supputons que c'est la pire. En outre, la PDG se borne à mentionner la Radeon RX 9070 XT. Factuellement, l’offre de RX 9070 ne s’est jamais tarie depuis le lancement (le 6 mars), alors que le robinet du flagship a souvent été coupé (il y a une ASRock RX 9070 XT Taichi proposée à 919 euros chez TopAchat au moment où nous écrivons ces lignes).

Concernant le bonheur induit par l’achat d’une Radeon RX 9070 XT, prenons Lisa au mot. Toutefois, si certains d’entre vous ont acquis cette carte, qu’ils n’hésitent pas à partager leur euphorie dans les commentaires. Tout ce que nous pouvons affirmer, c’est que les GPU RDNA 4 ont séduit les technophiles allemands sur le papier. Cela dit, la concrétisation s’avère parfois moins idyllique que le dessein ne le présageait.

Nous constatons par contre que dans ce ménage à trois, Intel ne s’est pas encore livrée à cette ostentation du succès pour ses cartes graphiques Battlemage. Pourtant, les Arc B580 et B570 sont disponibles depuis plusieurs semaines et bien en stock. Tandis qu’AMD et NVIDIA s’enjaillent aux yeux de tous sur la piste, Intel incarne ici la personne seule et dépressive qui tente de disparaître dans l’ombre au fond de la salle. On aurait presque de la peine !