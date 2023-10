« Super ! Je suis de retour ! » déclare un GPU

On vous parlait encore hier de cette pénible nécessité de devoir exister sur un marché donné, avec Intel lançant une pseudo 14e génération de processeurs étant peut-être le pire des speed bump observé chez le fondeur. Et bien il semblerait que NVIDIA prenne un chemin similaire pour ses 4080 et 4070 selon un gazouillement pornographique :

10.18 update

【super】I'm back

4080 super

4070ti super

4070 super



date TBD

… — hongxing2020 (@hongxing2020) October 18, 2023

En dépit d'une affirmation d'une RTX 3090 SUPER sur la série Ampere qui n'a jamais eue lieu — mais la 3090 Ti, si ! —, la source polissonne de l'info reste considérée comme fiable. Et comme ce n'est pas la première sur le sujet et que comme dirait l'autre il n'y a pas de fumée rumeur sans feu quelqu'un pour la lancer, il se pourrait bien que ce besoin existentiel de garder le marché aware se traduise par l'arrivée des suivantes : on aurait donc en préparation RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER et RTX 4070 SUPER. Oui, chez NVIDIA on aime bien écrire les trucs en capitales, ça en impose plus.

Une « Ti SUPER » ?! Trois variantes pour la seule 4070, c'est pour le moins super chelou, quand au suffixe « Ti SUPER », elle n'a plus vraiment de sens typologique et ne conduirait qu'à multiplier les références pour au mieux faire parler de la marque. D'autant que le probable seule grosse différence se situerait au niveau de la quantité de VRAM embarquée dans ces super cartes (il fallait la placer celle-là, navré) : 20 Go sur 320-bit pour la 4080 SUPER, 16 Go sur 256-bit pour la 4070 Ti SUPER. Qu'apporterait la 4070 SUPER ? Peut-être un die shrink diront certains, mais c'est peu probable d'autant que Blackwell est déjà sur les rails. Plus certainement une révision des GPU avec quelques SM en rab par rapport aux modèles originaux. Probable réponse d'ici le CES 2024, en janvier prochain.

Rappelons que SUPER, c'est une extension de gamme apparue sur les GPU de la génération Turing, ou RTX 20, destinée à l'époque de contrer le lancement des RX 5700. Sauf que là, la concurrence, enfin... vous savez.

Autant la 4080 SUPER, compte tenu tenu du gap existant entre 4090 et 4080, aurait une raison de voir le jour d'autant qu'elle serait sans doute accompagnée d'une baisse de tarif pour cette dernière ; autant les autres, à part occuper l'espace médiatique, on ne voit pas bien. Peut-être pourrait-on y voir là un aveu de décalage de l'arrivée des RTX 50 et de réallocations des lignes de production disponibles pour la gravure de silicium, qui profiteraient aux solutions hautement plus rentables du moment ?

Considérant la position largement dominante, et c'est une chose dont la tendance n'est pas prête de bouger avec le supposé sacrifice provisoire du haut de gamme GPU chez AMD pour les RX 8000, est-il si difficile d'abaisser quelque peu le consumérisme autour de produit à fortes vocations ludiques, ce, dans un souci notamment écologique ? Parceque, bien sur, le consumérisme est acté par les clients finaux ; mais les industriels ont quand même un rôle majeur à jouer dans la perte de mauvaises habitudes.