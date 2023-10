La grosse pelle à threads revient sur desktop : les nouveaux Threadripper 7000 affichent jusqu'à 96 cœurs

Après les Castle Peak sur Zen 2 aka Threadripper 3000 en 2019, puis les Chagall sur Zen 3 aka Threadripper 5000 en 2022, les voici les voilà nos pelles à threads préférées en Zen 4 avec Storm Peak, aka Threadripper 7000 ! Le fondeur californien poursuit donc son offensive HEDT en marge de l'annonce des séries PRO, et cette fois en exploitant Zen 4. Descendance directe de Genoa, dont ils héritent des confugrations logiques : un die d'I/O (gravé en 6 nm) chargé de contrôler jusqu'à 12 chiplets (gravés en 5 nm), tout cela avec une grosse pincée de scalabilité pour décliner l'offre sans gros surcoûts liés entre autres au packaging.

HEDT is back !

Thread quoi ? Cœurs

&

threads CCDs

&

I/O F max monocore F de base Cache L3 TDP 7995WX 96 / 192 12 +1 5,1 GHz 2,5 GHz 384 Mo 350 W 7985WX 64 / 128 8 +1 5,1 GHz 3,2 GHz 256 Mo 7980X 64 / 128 8 +1 5,1 GHz 3,2 GHz 256 Mo 7975WX 32 / 64 4 +1 5,3 GHz 4,0 GHz 128 Mo 7970X 32 / 64 4 +1 5,3 GHz 4,0 GHz 128 Mo 7965WX 24 / 48 4 + 1 5,3 GHz 4,2 GHz 128 Mo 7960X 24 / 48 4 + 1 5,3 GHz 4,2 GHz 128 Mo 7955WX 16 / 32 2 + 1 5,3 GHz 4,5 GHz 64 Mo 7545WX 12 / 24 2 + 1 5,3 GHz 4,7 GHz 48 Mo

Le saut générationnel n'est pas anodin : de 4,5 GHz de fréquences maximales vu sur les 5900WX, on passe à 5,3 GHz, soit + 13 % sur le haut du plateau, mais le reste de la gamme n'est pas en reste ; quant au nombre de cœurs, il prend un bon gros +50 % dans les dents, jusqu'à 96 cœurs et 192 threads. Conséquence directe, un TDP qui explose également de + 25 % avec 350 W affichés, quelle que soit la référence. Au niveau de la plateforme, exit sTR4 et bonjour au sTR5.

Au dela de la perte du support multi-socket des puces du segment server, quelques fonctionnalités diffèrent en fonction de chipset accompagnant le socket sTR5 : WRX90 pour les PRO, TRX50 pour les non pros. Au programme une flampée de lignes PCIe 5.0 qui s'invitent jusqu'à 128 sur WRX90, ainsi que 8 canaux de DDR5-5200 registered (RDIMMs) — 12 sur Genoa —, mais seulement 48 lignes PCIe 5.0 et 4 canaux DDR5-5200 registered pour le TRX50. Une castration de gamme volontaire pour garder une certaine cohérence entre les segments PRO et HEDT, puisque sur ces deux points, c'est le chiplet I/O du CPU dont on vous causait plus haut qui est à la manoeuvre, et non pas le chipset.

Autre conséquence de la conception en chiplets, les latences induites inter-CCDs, qui peuvent s'avérer fortement pénalisantes sur certains cadres de charge. La série 7000 inaugure à cet effet un mécanisme de thread pinning censé outrepasser l'ordonnanceur de l'OS pour désigner quels seront les CCDs concernés pour une opération donnée et comment sera répartie le charge, pour ainsi optimiser au mieux le débit en sortie du cache L3. Il s'agit là, à priori, d'une optimisation par voie logicielle qui devra être spécifique à chaque logiciel pour définir les affinités des cœurs : un outil à double tranchant, mais qui à le mérite d'apporter un début de réponse.

A noter cependant qu'AMD ne bride pas le support des nouveaux arrivants en fonction du chipset : vous aurez donc tout loisir d'implanter un processeur de la gamme PRO sur une mobo TRX50. A vous donc les 192 processus de porc, ce qui avouons le, sera requis pour faire tourner Counter Strike 2 et faire de vous un n4zi g4m0r, ou plutôt faire un rendu sous Premiere (Adobe), Blender, Maya (Autodesk), Zbrush (Pixologic), HyperWorks (Altair) ou encore Cubase (Steinberg) pour ne citer que quelques exemples d'usages pour lesquelles ces solutions prosumers s'adressent et sont à minima certifiées ou optimisées, sans avoir un besoin impérieux de passer sur un segment autrement plus coûteux.

Intel n'étant pas forcément au mieux sur Sapphire Rapids, la plateforme concurrente et ses Xeon W-3400, AMD dispose ici d'une belle carte matérielle à jouer ; encore faut-il que la stabilité — matérielle comme logicielle — soit au rendez-vous : et ça, ça reste l'éternel talon d'Achille de la firme.

Un candidat pour les compter ?

Les grosses nouveautés, en résumé.