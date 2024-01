Référence • RTX 4080 Super

« Super », c’est sans doute ce que se sont dit les responsables NVIDIA quand ils ont eu l’idée de recycler des GPU existants en tant que tout nouveaux SKUs tout en capitalisant sur une vente des rebuts à prix d’or. Mais après tout, en ces temps de pauvre chère, mieux vaut ne pas trop se plaindre et se réjouir du peu qu’on veut bien nous donner au risque de voir Jensen et son blouson se vexer et tout refourguer dans le secteur de l’IA.

AD103 au complet

Qu’est-ce donc que cette RTX 4080 Super ? Les mauvaises langues diront que c’est ce que la RTX 4080 aurait dû être dès son lancement, à savoir un GPU AD103 au complet. Car si la puce de la RTX 4080 désactivait 4 SM – non pas sado-maso, mais Streaming Multiprocessor, ou un gros bloc élémentaire d’unités de calcul -, celle de la RTX 4080 Super embarque les 80 SM au complet. Soit 5% d’unités de calcul supplémentaires, RT cores inclus. NVIDIA nous gratifie même d’une fréquence légèrement supérieure afin de parfaire le tout et offrir un écart de performance suffisant.



Fondamentalement, le reste de la carte ne change pas. 16 Go de GDDR6X sur un bus 256 bit. La mémoire à peine plus rapide permet toutefois d’augmenter la bande passante de 2,6 %. Et le TDP reste – a priori – le même.

RTX 4080 RTX 4080 Super RTX 4090 GPU AD103-300-A1 AD103-400-A1 AD102-300-A1 ALUs 9728 / 76 SM / 76 RT 10240 / 80 SM / 80 RT 16384 / 128 SM / 128 RT ROPs 112 112 176 Fréquences

GPU base / boost 2205 / 2505 MHz 2295 / 2550 MHz 2235 / 2520 MHz Mémoire

+ bus 16 Go GDDR6X @1400 MHz 256 bit 16 Go GDDR6X @1438 MHz 256 bit 24 Go GDDR6X @1313 MHz 384 bit Bande passante 717 Go/s 736 Go/s 1008 Go/s Patate FP32 48,7 TFLOPS 52,2 TFLOPS 82,6 TFLOPS TBP 320 W 320 W 450 W lancement

+ douille 16/11/2022

1300 € 31/01/2024

1100 € 12/10/2022

1950 €

Et les perfs alors ?

Pas besoin de l’inspecteur Clouseau pour imaginer que la RTX 4080 Super dépassera sa petite sœur. Mais de combien ? D’assez peu au final, puisqu’il n’est question que de 2% environ, avec une plage de variation allant de 0 à 5% selon les titres. Cette nouvelle GeForce n’enterrera donc pas définitivement la Radeon RX 7900 XTX comme beaucoup l’imaginaient.

En effet, pendant de nombreux mois, la 7900 XTX était plutôt destinée à ceux qui se fichaient du ray-tracing et voulaient simplement les performances maximales en rastérisation. C’est encore le cas sur une majorité de titres bien que l’écart se soit quelque peu réduit. Mais c’est bien du côté du ray-tracing que la comparaison fait mal à AMD, avec un gain moyen de l’ordre de 20 à 25% pour la RTX 4080 Super, et des pointes à 45% dans Cyberpunk 2077 ou 30% dans Alan Wake 2 et A Plague Tale Requiem. Au niveau des performances pures, vous pouvez bien rajouter un Super après toutes les mentions de l’ancienne RTX 4080 et les conclusions resteront peu ou prou inchangées.

C’est donc bien le prix qui fera toute la différence. Alors que l’ancienne RTX 4080 avait été lancée à 1300 €, le prix n’avait guère baissé, faute de concurrence. Les modèles premiers prix se trouvaient donc autour de 1250 € au mieux, hors promotions spéciales. La nouvelle venue s’échange d’ores et déjà pour 1100 €, et même si on peut espérer rogner quelques dizaines d’euros via certains discounteurs, ça parait peu probable dans l’immédiat. En face, la 7900 XTX dépasse allègrement les 1000€ et de nombreuses cartes coutent 1050 € ou plus.

Alors si auparavant l’écart de prix était suffisant pour justifier le choix de la Radeon, au détriment des performances en ray-tracing, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Si vous avez un tel budget, la GeForce s’impose. Et à moins d’une baisse de prix de la 7900 XTX, comme ce fut le cas pour la 7900 XT il y a quelques semaines, on ne voit pas vraiment comment les rouges pourraient remonter la pente.

Et bien sûr pour ceux qui ne sont touchés ni par l'inflation, ni par l'augmentation des tarifs électriques, il y a la RTX 4090, intouchable, et qui ne baissera certainement pas de prix. (sources : NVIDIA, Igor's Lab, Computerbase, TechPowerUp)

Si vous êtes décidé sur l'achat d'une RTX 4080 Super, c'est super, vous trouverez dans les pages suivantes tous les modèles customisés que nous avons pu trouver : la bagatelle de 42 modèles le jour du lancement !

Suite à de nombreuses demandes, nous reprenons la publication des recap, qui pour l'occasion se voient renommés en référence — souvent immités, mais jamais égalés ! Voici le premier d'une longue série à venir sur les GPU et suivront les mobos, dont nous allons progressivement étoffer le contenu ainsi que la mise en page. Merci de votre patience sur le sujet !