Noctua introduit le ventirard NH-D15 G2, supérieur à son ancêtre en tous points

Noctua vient de lancer la deuxième génération de son Noctua NH-D15, un modèle dont vous pouvez lire le test dans nos colonnes. Il s’accompagne des ventilateurs de nouvelle génération NF-A14x25r G2. Pour son ventirad, l’entreprise promet logiquement plusieurs améliorations par rapport à la version originale.

Noctua NH-D15 vs NH-D15 G2, quelles différences ?

Déjà, cette version gagne deux caloducs : elle passe de 6 à 8 caloducs de 6 mm de diamètre. Du côté des ailettes, un espacement réduit de 0,3 mm (de 1,9 mm à 1,6 mm) permet d’en placer 23 de plus et donc d’accroître la surface de dissipation. Enfin, la conception est davantage asymétrique pour dégager plus de place avec la RAM et « libérer l'emplacement PCIe x16 supérieur de la plupart des cartes mères actuelles ».

Résultat : le NSPR (Noctua’s Standardised Performance Rating) passe de 183 à 228 (cette valeur est de 167 pour le Noctua NH-D15S).

Modèle NH-D15 NH-D15 G2 Hauteur (avec ventilateurs) 165 mm 168 mm Largeur (avec ventilateurs) 150 mm 150 mm Profondeur (avec ventilateurs) 161 mm 152 mm Poids (avec ventilateurs) 1320 g 1525 g NSPR 183 228 Ventilateurs 2x Noctua NF-A15 PWM 2x NF-A14x25r G2 PWM Vitesse max. 1500 RPM 1500 RPM Vitesse max. LNA 1200 RPM 1250 RPM Niveau sonore max. 24,6 dB(A) 24.8 dB(A) Niveau sonore max. LNA 19,2 dB(A) 19.7 dB(A) Débit d'air max. 140,2 m³/h 155.6 m³/h Débit d'air max. LNA 115,5 m³/h 127.1 m³/h Durée de vie (MTTF) > 150.000 h > 150.000 h

Noctua quantifie les améliorations avec les données comparatives ci-dessous.

Le NH-D15 G2 est disponible dans une version standard et dans deux variantes baptisées HBC et LBC. La mouture High Base Convexity est spécifiquement optimisée pour les processeurs LGA1700 qui sont utilisés avec une pression ILM complète ou qui se sont déformés de manière permanente lors d'une utilisation à long terme, explique la marque ; elle résume que cette édition « offre une excellente qualité de contact malgré la forme concave du processeur ». À l’inverse, la variante LBC (Low Base Convexity) est spécifiquement optimisée pour les processeurs relativement plats. Un qualificatif que Noctua attribue surtout aux processeurs AM5 et AM5, ainsi qu’aux puces Intel en LGA2066 et LGA2011(-3).

Pour les clients qui souhaiteraient mettre à niveau des dissipateurs existants tels que les NH-D15, NH-D15S ou NH-U14S de première génération, les nouveaux ventilateurs NF-A14x25r G2 à cadre rond seront également disponibles séparément, à la fois en version simple (NF-A14x25r G2 PWM) et en version double pour les configurations push-pull (NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP). La marque précise qu’à l’instar des ventilateurs préinstallés sur le NH-D15 G2, ce kit Sx2-PP est réglé avec un décalage de vitesse de 50 tr/min pour éviter les phénomènes d'interaction acoustique « tels que les bourdonnements périodiques ou les vibrations intermittentes ».

Enfin, sachez que la version à cadre carré du ventilateur NF-A14x25 G2 pour le refroidissement par eau des radiateurs et des boîtiers est actuellement prévue pour le mois de septembre.

Vous pouvez consulter les fiches produits sur le site de la marque en suivant les liens : NH-D15 G2 ; NH-D15 G2 LBC ; NH-D15 G2 HBC ; NF-A14x25r G2 PWM ; NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP. Quant aux tarifs, les voici :