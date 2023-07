Thunderbird v115 : faut-il vivre sa vie en tant que supernova ?

Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie, notamment une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève, mais fantastiquement grande de sa luminosité. Et bien on dirait plutôt qu'il s'agit ici que la renaissance attendue a bien été immiscée, après un peu plus d'un an à l'attendre depuis la 102 sorti en juin 2022 — la baguette magique, c'est que dans les comtes ou alors il faut un gros chéquier. Thunderbird 115, susnommée supernova est disponible depuis le 11 juillet au téléchargement et si nous ne vous en parlons que maintenant c'est tout simplement parce que cette 115 n'est pas (encore) passée dans le canal des mises à jour automatiques proposées par le client. Alors, parler de révolution serait peut-être un pwal exagéré, mais d'une évolution attendue entre autres sur le plan de son interface et pas que visuelle, qui en avait diablement besoin pour un logiciel que possiblement vous utilisez à longueur de journée.

La 115, ce n'est pas qu'une histoire de logos

Après avoir grandement revu le code pour solder la dette technique et en rendre la maintenance plus aisée tout comme le support d'extension intrinsèque à ce type de logiciel, chez Mozilla on s'est concentré pour rendre Thunderbird 2023 compliant tout en restant dans le giron des utilisateurs existants : on se retrouve donc avec une évolution de l'existant, certes fonctionnel, mais pas vraiment de réelle révolution sur l'UX/UI. Certains apprécieront, d'autres n'en seront peut-être pas davantage convaincus, bien qu'on se rapproche de plus en plus des ténors du genre, comme eMClient.

On pourra légitimement se poser la question de l'intérêt de la vue en fiche par rapport à la vue tableau, pratique sur un espace confiné comme sur les smartphones, mais très discutable en tout cas dans cette implémentation sur desktop. De la même manière, un certain nombre de morceaux ont été réécrits en HMTL / CSS pour assurer un affichage cohérant et multi-plateforme ; venant du XUL c'est infiniment mieux, mais de là à parler de modernité, on est encore loin de compte. Espérons que ces évolutions vont perdurer dans un futur proche, sans quoi l'afflux de donations enregistrées en 2022 et 2023 risque fortement d'en pâtir. C'est en tout cas la promesse faite, d'autant que la direction d'ingénierie vient tout juste de passer sous la houlette d'Alessandro Castellani :

Supernova est en constante évolution. Tout au long de l’année à venir, nous apporterons de nombreuses améliorations aux fonctionnalités existantes de Supernova et en ajouterons de nouvelles.

Explosion ou pétard mouillé ?

Le logiciel conserve en revanche toute sa flexibilité, avec des personnalisations possibles sur de nombreux points de l'interface. Il faudra d'ailleurs prendre garde aux conflits éventuels si vous migrez d'une version précédente, déjà customisée, pouvant entrainer des doublons notamment sur la barre d'outils, tout en haut. Le menu burger ≡ gagne lui en simplicité et envoie ne nécessité de laisser la barre de menu planquée (mais toujours accessible en pressant ALT, si besoin), tout en étant pilotable au clavier. Si vous êtes comme nous un gros client de ce type de logiciel, sachez que le mode compact l'est encore un peu plus et porte bien son nom ; le simple fait de pouvoir jongler entre les modes de densité d'affichage et de taille de police sans avoir besoin de recourir aux menu est très appréciable. Le filtrage rapide, à notre sens bien plus utile que la barre de recherche, gagne aussi en accessibilité, mais pas vraiment en clarté.

On notera encore des points à améliorer, comme un set de notifications sonores moderne (ou le support des formats plus récents que le .wav...), une gestion des tags « à la GMail » toujours aux abonnées absentes, ou encore la possibilité de régler plus finement les boutons présents sur les en-têtes des mails : qui n'a jamais râlé suite à un miss click entre les boutons indésirable et supprimer ? Bon, on râle, on râle, mais n'oublions pas que, tout angélisme mis à part par exemple sur la télémétrie, Thunderbird reste un bastion open source apte à faire tourner l'ensemble des messageries du marché, tout ça pour un tarif que vous fixez vous-même.