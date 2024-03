RÃ©fÃ©rence â€¢ RTX 4070 Super

GeForce RTX 4070 SUPER : la RTX 4070 en mieux,

mais avec le même défaut

NVIDIA et AMD entament cette année 2024 en rafraîchissant leur gamme de cartes graphiques grand public. Il ne s’agit pas d’un renouvellement à proprement parler – dans le sens qu’il n’implique pas de nouvelles architectures graphiques – puisque nous retrouvons des versions SUPER des RTX 40 Series d’un côté, donc toujours sous architecture Ada Lovelace, avec les GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER et RTX 4080 SUPER ; une Radeon RX 7600 en RDNA 3 surchargée en VRAM de l’autre, par l’intermédiaire de la Radeon RX 7600 XT. Bref, si vous espériez de l’inédit, passez votre chemin.

La carte qui nous intéresse ici est la GeForce RTX 4070 SUPER, première du trio à avoir étrenné cette nouvelle année. NVIDIA commercialise cette référence depuis le 17 janvier, ce qui n’a laissé qu’une vie assez courte à la GeForce RTX 4070 sortie, pour mémoire, en avril 2023.

Sur le papier, la GeForce RTX 4070 SUPER n’est clairement pas la carte la plus enthousiasmante du trio (titre qui revient à sa grande sœur, la RTX 4070 Ti SUPER) ; pas d’ajout de mémoire vidéo dédiée à l’horizon, la carte propose seulement quelques cœurs en plus. La mouture SUPER conserve le GPU AD-104 mais embarque 7168 cœurs CUDA. Elle accroît donc cette quantité de 22 % par rapport à la RTX 4070, laquelle possède 5888 cœurs. L’augmentation du nombre de cœurs RT et Tensor augure aussi de performances accrues sur les terrains du ray tracing et du DLSS.

Enfin, les fréquences GPU de référence sont légèrement rehaussées tandis que le TGP augmente de 20 W.

RTX 4070 RTX 4070 Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti Super GPU AD104-250 AD104-350 AD104-400 AD103-275 ALUs 5888 / 46 SM / 46 RT 7168 / 56 SM / 56 RT 7680 / 60 SM / 60 RT 8448 / 66 SM / 66 RT ROPs 64 80 60 96 Fréquences

GPU base / boost 1920/2475 MHz 1980 / 2475 MHz 2310 / 2610 MHz 2340 / 2610 MHz Mémoire

+ bus 12 Go GDDR6X

@1313 MHz

192 bit 12 Go GDDR6X

@1313 MHz

192 bit 12 Go GDDR6X

@1313 MHz

192 bit 16 Go GDDR6X

@1313 MHz

256 bit Bande passante 504 Go/s 504 Go/s 504 Go/s 672 Go/s Patate FP32 29.2 TFLOPS 35,5 TFLOPS 40,1 TFLOPS 44,1 TFLOPS TBP 200 W 220 W 285 W 285 W lancement

+ douille 13/04/2023

660 € 17/01/2024

660 € 05/01/2023

900 € 24/01/2024

890 €

Logiquement, la RTX 4070 SUPER se rapproche de la RTX 4070 Ti. Mais comme rapporté ci-dessus, celle-ci a aussi droite à sa variante SUPER plus musclée. Précisons que ces versions sont destinées à supplanter progressivement les originales et qu'un tel rapprochement n'aura donc plus lieu d'être.

Hélas, vous l'aurez constasté, NVIDIA n’a pas jugé pertinent de gommer la principale critique adressée à la version non Ti : les 12 Go de VRAM. Nous sommes clairement sur une référence qui cible la définition QHD voire UHD, et cette quantité peut s’avérer insuffisante dans les jeux modernes. Dans Alan Wake 2 par en exemple, la 4K avec le ray tracing met tout GPU ayant moins de 16 Go de VRAM au tapis, avec 2-3 IPS maximum pour les RTX 4070 / Ti selon les tests de TechPowerUp.

Un des points positifs de cette RTX 4070 SUPER - valabe aussi pour ses grandes sœurs - a trait au tarif : il n’augmente pas, mais ne baisse pas non plus comme pour la RTX 4080 SUPER néanmoins. Pour cette RTX 4070 SUPER, nous restons ainsi sur un prix de vente recommandé de 659 euros.

carte GPU Base / Boost

(MHz) MÉMOIRE TGP

(Watts) Bus Alimentation

(Ouate) mensurations Quand & MSRP NVIDIA RTX 4070 Founders Edition 12 Go 1980

2475 12 Go GDDR6x

192-bits @1313 MHz 220 PCie 4.0 x16 12+4 pin

12VHPWR 26,7 x 11,2 x 4,2 cm

17-01-2024

659 € gpu Process de fab FP32

TMU TENSOR / RT CORES SM

ROP CACHE L2 PUISSANCES THÉORIQUEs TRANSISTORS

& DIE AD104-350-A1 4N FinFET

TSMC

(5 nm réels) 7168

224 224

56 56

80 48 Mo 35,4 Tflops @fp16

198 GPixel/s

554,4 GTexel/s 35,8 milliards

294,5 mm²

La RTX 4070 super Founders Edition de référence, toute de noir vêtue.

La GeForce RTX 4070 était déjà une bonne dans l’absolu ; chère, certes, mais performante, et bénéficiant d'une efficacité énergétique de haut vol - trait commun des RTX 40 Series.

Faute de FE sous la main, nous avons rassemblé les résultats des tests menés par nos confrères de TechPowerUp et de Tom’s Hardware US et pondéré les résultats. Nous avons distingué les résultats en rastérisation pure et en ray tracing, cette dernière charge de travail plombant les scores des Radeon.

Les jeux utilisés reprennent les grands classiques du moment : Forza Horizon 5, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Gears 5 auxquels s’ajoutent des opus récents et très exigeants tels qu’Alan Wake 2 et Avatar: Frontiers of Pandora.

Une conclusion s’impose au vu des résultats : la quantité accrue de cœurs permet à la RTX 4070 SUPER de battre systématiquement la Radeon RX 7800 XT, alors que la RTX 4070 toute simple est parfois devancée en rastérisation. Nous n’évoquons pas les applications professionnelles ici, mais la RTX 4070 SUPER offre aussi des gains substantiels dans celles exploitant les cœurs CUDA et Tensor.

NVIDIA n’a pas corrigé le principal défaut de sa carte — pas Super !

Dans le cas où le prix de vente recommandé est respecté, la RTX 4070 SUPER reste une carte intéressante. Sans aucun débat, entre cette version et la RTX 4070, il n’y aucun lieu d’hésiter, même pour un surcoût de quelques dizaines d’euros. En rastérisation pure, la RTX 4070 SUPER devance désormais la RX 7800 XT. La RX 7900 XT conserve une belle avance, mais coûte aussi bien plus cher (849 euros) pour le moment en France. Quant à la RTX 4070 Ti SUPER, elle fait l’objet d’un autre test, mais avec son MSRP de 889 euros, nous changeons aussi de catégorie.

Le gros problème de la RTX 4070 SUPER est que la principale réserve persiste : ses 12 Go de VRAM exploités via un bus mémoire de 192 bits. D’ailleurs, à en en croire TOM de la chaîne Moore's Law Is Dead, les joueurs veulent plus que 12 Go à ce prix. C’est aussi votre avis ?

