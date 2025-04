Une RTX 5070 Super avec 18 Go de VRAM dans les cartons ?

Avant même le lancement de la GeForce RTX 5080, une version équipée de 24 Go de VRAM était envisagée. Dans une vidéo promotionnelle de MSI publiée fin janvier, cette quantité apparaît carrément sur l’emballage d’une Vanguard. L’erreur a également été retrouvée fin mars, cette fois à travers une mention sur le site de l’entreprise taïwanaise. Ces preuves ont permis de conjecturer qu’une telle solution a, un temps, été envisagée par NVIDIA dès le départ ; la réalité, vous la connaissez. Nonobstant, le déploiement d’une telle GeForce RTX 5080 sous une déclinaison Super d’ici quelques mois est une hypothèse qui fait largement consensus. Jusqu’à présent, seule cette référence avait fait l’objet de discussions. Elle partage désormais l’affiche avec une GeForce RTX 5070 Super.

Une Gigabyte RTX 5070 Master

6 x 2 = 12, 6 x 3 = .. ?

Le lieu de la discussion n’est pas très officiel. Ce sont des simples échanges sur Chiphell ; ils ont cependant été largement repris par plusieurs médias. La prédiction étant plausible, elle vaut le coup d’être relayée — d’autant que nous serons assurément amenés à reparler des RTX 50 Super au cours des prochains mois.

La teneur des propos, vous pourriez la deviner aisément : il est question d’une GeForce RTX 5070 Super armée de 18 Go de GDDR7. À l’instar de celui supputé pour sa grande sœur, ce gain, de 6 Go dans le cas présent, résulterait de l’intégration de modules de 3 Go. Un peu de maths niveau CP permet d’affirmer à coup sûr que pour la RTX 5080 et ses huit puces, cette adjonction aboutit effectivement à 24 Go ; pour la RTX 5070 et ses six puces, à 18 Go. Cette hausse ne serait pas de trop pour redonner un peu d'attrait à cette solution : elle est désormais vendue sous son MSRP par certains détaillants (599 euros au lieu de 649 euros chez Grosbill).

Précisons que NVIDIA exploite déjà des puces d'une telle capacité pour deux références : la GeForce RTX 5090 mobile (laquelle possède 24 Go de VRAM et non 36 comme la version desktop) ainsi que la RTX Pro 6000. Le recours à des modules de 3 Go pour les RTX 50 fixes apparaît donc comme une voie d’amélioration assez évidente de la gamme existante.

En dehors de cette projection, aucune hausse du nombre de cœurs n’a fuité à ce stade. La GeForce RTX 5080 exploite l’intégralité de son GPU GB203 ; il faudrait donc passer au GB202 pour garnir une version Super de davantage de SM. Pour la RTX 5070, il y a seulement deux SM en rab sur le GB205. Sur ce terrain, la marge de manœuvre paraît donc plus faible.

Naturellement, un rafraîchissement de la série des RTX 50 n’est pas à l’ordre du jour en cette fin avril. Plusieurs confrères entrevoient toutefois une série Super d’ici le quatrième trimestre, ou lors du CES 2026 ; des échéances déjà plus si lointaines. Bref, rien n’est encore gravé dans le silicium, mais ces indices dessinent déjà une feuille de route vers la destination Super.