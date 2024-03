Référence • RTX 4070 Ti Super

Plus proche d'une RTX 4080 que d'une RTX 4070 Ti

Contrairement aux RTX 4080 Super et RTX 4070 Super qui utilisent toutes deux le même GPU que leur ancêtre, avec quelques unités supplémentaires et une fréquence plus élevée, la RTX 4070 Ti Super n’a plus grand-chose à voir avec la RTX 4070 Ti originelle. De l’AD104, on passe à l’AD103, soit la puce qui a servi de base à la RTX 4080. Sauf que bien NVIDIA ne fait aucun cadeau et c’est donc une version plus castrée que l’on retrouve ici, avec 66 SM — Streaming Multi-Processor, les gros blocs élémentaires — au lieu de 76 sur la RTX 4080 et 80 sur la RTX 4080 Super. C’est aussi 10% de plus que la RTX 4070 Ti et ses 60 SM.

La fréquence GPU Boost n’augmente pas, ce qui pourrait laisser à penser qu’une partie non négligeable des AD103 utilisés pour la RTX 4070 Ti Super sont des rebuts stockés depuis des mois. Ceux qui n’étaient pas entièrement fonctionnels pour la RTX 4080 et dont NVIDIA ne savait pas quoi faire. Ou peut-être que la firme ne voulait simplement pas trop cannibaliser ses RTX 4080 et RTX 4080 Super ? Car il y a fort à parier qu’en partant de 80 SM pour le AD103 au complet et après 14 mois de production et d’amélioration de procédé de gravure, le rendement n’est pas mauvais au point de devoir désactiver près de 20% des unités de calcul.

RTX 4070 Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti Super RTX 4080 GPU AD104-350 AD104-400 AD103-275 AD103-300 ALUs 7168 / 56 SM / 56 RT 7680 / 60 SM / 60 RT 8448 / 66 SM / 66 RT 9728 / 76 SM / 76 RT ROPs 80 60 96 112 Fréquences

GPU base / boost 1980 / 2475 MHz 2310 / 2610 MHz 2340 / 2610 MHz 2205 / 2505 MHz Mémoire

+ bus 12 Go GDDR6X

@1313 MHz

192 bit 12 Go GDDR6X

@1313 MHz

192 bit 16 Go GDDR6X

@1313 MHz

256 bit 16 Go GDDR6X

@1400 MHz

256 bit Bande passante 504 Go/s 504 Go/s 672 Go/s 717 Go/s Patate FP32 35,5 TFLOPS 40,1 TFLOPS 44,1 TFLOPS 48,7 TFLOPS TBP 220 W 285 W 285 W 320 W lancement

+ douille 17/01/2024

660 € 05/01/2023

900 € 24/01/2024

890 € 16/11/2022

1300 €

Ce surclassement de GPU pour la RTX 4070 Ti Super a toutefois une conséquence plus que bienvenue : le passage à un bus 256 bit et non 192 bit. Cela permet donc d’intégrer 16 Go de mémoire, tout comme les RX 7800, et ainsi combler l’une des plus grosses lacunes de la gamme actuelle des « 70 ». Et au passage, pour ceux qui n’étaient pas très à l’aise avec l’idée de lâcher 800 € dans une carte avec « seulement » 12 Go de mémoire mais qui n’avaient plus de reins à vendre, ils ont enfin une possibilité chez Nvidia. Au passage, ce bus mémoire décuple la bande passante qui progresse de 33% et vient ainsi chatouiller l’ancienne RTX 4080.

En pratique, ca donne quoi ?

Par rapport à la RTX 4070 Ti, le gain s’établit autour de 6% en 2560x1440. C’est normal étant donné que dans cette définition, la mémoire n’était pas le facteur limitant. En revanche, en 3840x2160, 6% est plutôt un minimum et de nombreux titres dépassent les 10 % avec une moyenne à 9% . The Last of Us parvient même à afficher un framerate 40% supérieure avec la nouvelle carte, un cas isolé certes mais qui montre bien la supériorité mémoire de cette RTX 4070 Ti Super. La RTX 4080 conserve une belle avance de l’ordre de 15 %. Quant aux Radeon, la 7900 XT parvient à encore tenir la dragée haute à la nouvelle venue mais la domination est moins écrasante qu’auparavant. L’offre AMD conserve toujours une quantité mémoire supérieure mais avec des performances en ray-tracing bien inférieures puisque cette RTX 4070 Ti Super se permet même de dominer la RX 7900 XTX en RT sur quasiment tous les titres, à l’exception des plus favorables à AMD — F1 2023, FarCry 6 et Spider-Man Remastered par exemple.

Côté prix, le MSRP reste le plus ou moins le même que pour la RTX 4070 Ti, soit 890 €. Chez NVIDIA, à ce tarif, il n’y a pas à hésiter. Les RTX 4080 n’ont pas — encore — vu leur prix baisser ce qui les disqualifie automatiquement. Pour être compétitives, les RTX 4070 Ti 12 Go devront voir leur prix baisser d’au moins 10 à 15 % par rapport aux RTX 4070 Ti Super, et c’est encore loin d’être le cas. Cela dit, quelques déstockages sous la barre des 800 € pourraient constituer une bonne affaire pour peu que vous ne comptiez pas jouer en UHD dans les années à venir.

Reste donc la RX 7900 XT, à peine moins onéreuse — autour de 860 € pour les modèles premier prix à l'heure d'écrire ces lignes — et offrant certes des performances en rastérisation légèrement supérieures ainsi qu’une quantité mémoire plus généreuse. Mais quand bien même on ne considère pas le ray-tracing comme essentiel, il serait un peu dommage de se priver de cette fonctionnalité pour gratter quelques dizaines d’euros. Peut-être que si les tarifs se tassent la Radeon sera une alternative intéressante, comme elle l’était auparavant. Et bien qu’on parle toujours d’une carte a 890 €, cette nouvelle RTX 4070 Ti Super semble plutôt bien née.

gpu Process de fab FP32

TMU TENSOR / RT CORES SM

ROP CACHE L2 PUISSANCES THÉORIQUEs TRANSISTORS

& DIE AD103-275-A1 4N FinFET

TSMC

(5 nm réels) 8448

264 264

66 66

96 48 Mo 44,1 Tflops @fp16

250,6 GPixel/s

689 GTexel/s 45,9 milliards

379 mm²

