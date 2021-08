Avec la pandémie de COVID, les plannings de sortie des différents composants PC ont été légèrement bouleversés. Entre une pénurie toute droite sortie d’une sous-anticipation de la demande (et d’une explosion de celle-ci du fait du télétravail), les prix sont restés délirants, si bien que les cartes d’entrée de gamme n’ont encore pas toutes été lancées pour le segment desktop.

Pour autant, cela ne signifie pas que les gammes actuelles vont rester gelées un an de plus, en tout cas pas du côté du caméléon. En effet, selon un Twittos du nom de @Greymon55, @Greymon55, un refresh reprenant le nom « SUPER » de la série 2000 serait en route, avec une arrivée prévue pour les environs de la fin d’année. Toujours selon cette même source, une RTX 3090 SUPER serait également de la partie, faisant usage d’un GP102 complet soit 10 752 cœurs CUDA ainsi que de la GDDR6X toujours plus rapide, ce qui résulterait en un TDP supérieur à 400 W, soit au moins 50 W de plus que l’actuelle RTX 3090.

Une nouvelle version de la plancha NVIDIA ?



Étant donné les difficultés posées par la série des RTX sur les alimentations, nouement à cause de pics de courant sur un laps de temps très court, une telle nouvelle a de quoi faire froid dans le dos. Nous aurions apprécié une version en N7 ou N6 de chez TSMC afin d’améliorer la consommation, mais cela serait du coup pour la série 4000. Reste encore l’inconnue du prix, d’autant plus que la concurrence d’Intel Arc arrive au tournant : rendez-vous dans quelques mois pour en avoir le cœur net ! (Source : VideoCardz)