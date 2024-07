Voici la GeForce RTX 4090 Super, alias Le Monstre

no ragotz

NVIDIA n’a pas jugé qu’il était pertinent de proposer une version Super de la GeForce RTX 4090 – l’entreprise s’est en effet limitée aux GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4080 Super. L'équipe TecLab a décidé d’y remédier : dans une vidéo publiée il y a quelques heures, la bande de joyeux drilles a présenté une carte qu'ils s'autorisent à appeler RTX 4090 Super. Ils la qualifient de « Monstro » ; terme que nous pouvons vraisemblablement traduire par « Monstre » pour ceux qui n’ont pas fait portugais LV7.

Un drôle de patchwork

Cette réalisation est une sorte de Frankenstein de carte graphique faite de bric et de broc qui aurait bien du mal à passer les tests de certification de NVIDIA : elle emprunte un GPU de GeForce RTX 4090, des puces mémoire de GeForce RTX 4080 Super, et le PCB d'une RTX 3090 Ti GALAX HOF (Hall of Fame) ; le tout parachevé par une surcouche d’overclocking.

L’emploi du PCB de la RTX 3090 Ti tend d’ailleurs à confirmer que cette référence était bien un ballon d’essai pour la RTX 4090. Rappelons que cette solution a été la première à exploiter les connecteurs 12VHWPR.

Pour la VRAM, l’équipe a substituée les puces de GDDR6X cadencées à 21 Gbit/s de la GeForce RTX 4090 par celles de la RTX 4080 Super. Ce sont théoriquement des modules 24 Gbit/s, bien que cadencés à 23 Gbit/s avec cette référence. Les membres de TecLab les ont cependant overclockés à 26 Gbit/s (1613 MHz, soit 25,8 Gbit/s précisément), pour atteindre une bande passante supérieure à 1,2 To/s. On se rapproche ainsi de la vitesse envisagée pour les premières GeForce RTX 50 Series armées de GDDR7 : 28 Gbit/s. Pour le GPU, la fréquence Boost est poussée à 2871 MHz ; elle dépasse les 3 GHz lors du test. Pour mémoire, la fréquence Boost officielle de la RTX 4090 est de 2520 MHz.

Les membres de TecLab ont testé leur création dans le benchmark Unigine Superposition 8K. Les résultats obtenus sont consignés ci-dessous.

Bousin Score Superposition 8K RTX 4090 (GPU + Mem OC, LOD modifié) 17 454 RTX 4090 (GPU + Mem OC) 14 537 RTX 4090 (Mem OC) 14 114 RTX 4090 (Stock) 12 479

Le meilleur score de 17 454 points. Il vaut pour le modèle avec OC du GPU et de la mémoire, mais engage aussi des optimisations du LOD (niveau de détail). Ceci étant, ce résultat s’avère 39,9 % supérieur à celui de la RTX 4090 stock. Seul, l’OC mémoire aboutit à un score 13,1 % plus élevé.