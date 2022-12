Y-aura-t-il de la RX 7900 chez MSI ?

RX 7900 XT et RTX 7900 XTX sont là ! Hélas, leur lancement n'a pas été accompagné d'une vague de cartes customisées comme on peut en avoir l'habitude chez NVIDIA, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, certaines sont déjà arrivées et le reste viendra sans doute au compte-gouttes. Par exemple, Sapphire a pulsé les siennes, PowerColor les a récupérés aux portes de l'enfer, ASRock a fait dans l'humidité et l'art martial, XFX plutôt dans la voiture rétro, ASUS a montré sa TUF et puis n'oublions pas GIGABYTE. Tous les grands sont donc présents à l'appel, du moins sur le papier. Tous ? Ah, en fait, non ! Il manque encore MSI, l'un des constructeurs les plus prolifiques sur le marché de la carte graphique et qui a depuis toujours l'habitude de servir les deux camps. Le constructeur est donc bien le seul partenaire majeur d'AMD à ne pas encore avoir lancé de cartes graphiques RDNA 3. A-t-il prévu d'en faire ?

La réponse, rapportée par Andreas Schilling de chez HardwareLuxx, est oui, mais ! Oui, la compagnie taiwanaise a bien pour projet de lancer de la RX 7000 customisées à sa sauce, donc fort probablement des modèles Gaming (X/Z) Trio et MECH, voire même avec un beaucoup de chance de la SUPRIM X (ce serait toutefois une première pour une carte AMD). Mais MSI sera en retard à la fête et pour les fêtes de fin d'années, ses créations maison n'arriveront que durant le premier trimestre de 2023, ce qui veut dire qu'elles se montreront certainement pendant le CES 2023. Enfin, à l'inverse de la plupart de ses concurrents, le constructeur a confirmé ne pas avoir prévu de vendre de la RX 7900 de référence (MBA, Made by AMD).