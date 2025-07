Maingear Retro 95, un faux vieux desktop, pour toi, gamer nostalgique

Infusée d’une liqueur verte et criarde directement pompée chez Razer, la précédente création de Maingear évoquée ici (en 2016), n’avait clairement pas fait l’unanimité à en juger par les commentaires. Voici le Retro95, une réalisation nettement moins outrancière. Déniché par The Verge, ce système risque de vous donner un petit coup de vieux. Son appellation et les visuels nous ramènent 30 ans en arrière, en 1995.

« 1995 on the outside. 2025 on the inside »

La marque titille franchement la fibre nostalgique de ceux qui étaient en âge de jouer de la disquette à cette époque — donc a minima, des trentenaires bien tapés. Le texte marketing leur susurre de ne pas se « contenter d’acheter un PC », mais de « s’approprier un héritage » : « Posséder le Retro95, c’est détenir un morceau d’histoire. Une déclaration. Un objet qui fait parler. Un clin d’œil aux disquettes, aux écrans cathodiques de 40 kg et aux LAN parties où quelqu’un oubliait toujours son câble d’alimentation. C’est le genre de machine que votre "vous" plus jeune aurait soigneusement ajoutée à un fichier wishlist.txt ».

Néanmoins, que votre « vous » moins jeune ne se laisse pas tromper par l’apparence archaïque du produit. Sous les atours du vieux croulant, se cache une configuration toute fringante et surpuissante ; ce qu’on qualifie apparemment de « sleeper build ». Ainsi, la configuration la plus bodybuildée propose d’embarquer un processeur AMD Ryzen 7 9800X3D, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080, jusqu’à 96 Go de RAM DDR5 et 8 To de stockage SSD NVMe PCIe Gen4. Bref, du matos pas vraiment rétro.

Même topo côté refroidissement. Maingear précise dans un communiqué que son Retro95 est « conçu avec une gestion thermique moderne et un refroidissement par air ultra-silencieux, pour des performances élevées dans un silence appréciable ». Pas de refroidissement liquide ou hybride donc, mais la possibilité d’opter pour des ventilateurs Noctua (modèles inconnus, mais forcément couleur moka), moyennant 220 dollars supplémentaires.

Finalement, la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que replonger en 1995, ne nécessite ni d’affréter un cargo pour traverser l’Atlantique, ni de dépenser une fortune pour ce système. En effet, ce qui ancre ce Retro95 dans l’année qui a vu Miguel Indurain remporter le Tour de France, c’est son boîtier éponyme. Or, celui-ci n’est qu’un FLP01 de SilverStone customisé — un modèle lancé en janvier dernier et trouvable à partir de 130 euros dans l’Hexagone. Alors libre à vous de l’acheter pour y installer ensuite les composants de votre choix, en sachant qu’il tolère une carte graphique de 309 mm et un ventirad de 88 mm de haut. Et pour ceux qui préfèrent le format tour, il y a aussi le FLP02 chez la même marque.

Autre moyen simple et gratuit : réécouter des chansons d'époque ; Gangsta's Paradise, par exemple.

Pour le titre, c'est une référence à un article encore plus ancien que celui mentionné au premier paragraphe : Maingear Pulse 17, un portable configurable pour toi gamer.