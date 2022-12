ASRock confirme ses cartes RX 7900, plus une cinquième qui mouille !

Par l'entremise de sainte tante Artémise du saint patron des fuites, nous savions qu'ASRock préparait 4 cartes graphiques basées sur RDNA 3, ou NAVI 31 si vous préférez. Il y a une RX 7900 XT et une XTX dans la gamme Phantom, et les mêmes dans la nouvelle série créée pour l'évènement, Taichi. Nous avions détaillé, à hauteur de nos connaissances et analyses, les différences entre ces deux séries, qui semblent se faire visuellement sur le refroidisseur (moulins plus gros pour la Taichi), plus de LED, etc.

Mais il y en a une cinquième, qui ne concernera que la RX 7900 XTX. C'est l'Aqua, qui rejoint la série éponyme qui regroupe surtout des cartes maman avec système de waterblock déjà monté. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que les cartes maman Aqua sont hors de prix, 2000 boules souvent. Espérons que la carte graphique ne suive pas le même chemin, même si la destination est identique.

On a donc une carte pas forcément courte, 275 mm, un peu moins que les versions aircooling qui sont à 345 mm, avec 22 phases d'alimentation, overclockée à 2510/2680 MHz pour le mode Gaming / Boost, ARGB, et surmontée d'un waterblock dont la base (très large puisqu'occupant presque tout le PCB) est en cuivre mais recouverte de nickel. L'engin arbore la technologie Jet Micro Channel, il s'agit de lames de 0.3 mm qui permettraient, selon ASRock, de faciliter la vitesse du flux du liquide au sein du bloc, pour améliorer l'efficacité. Vous pourrez couper l'ARGB via un switch si vous voulez un peu de sobriété, et vous pouvez même raccorder un périphérique ARGB sur le PCB car il y a un header idoine. Encore un peu de patience, et nous aurons les cartes en main pour juger le marché du GPU haut de gamme nouvelle génération !