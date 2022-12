Les RX 7900 débarquent aussi chez XFX

C'est pire qu'une fuite nucléaire ukrainienne qui longerait le pays sans la traverser, ou qu'un lot de couches défectueux dans un EHPAD. On parle des fuites concernant RDNA 3. Si AMD avait réellement super bien évité ce phénomène avant son annonce, depuis, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont les RX 7900 signées XFX qui sont dévoilées, alors que l'incertitude règne sur la mise en vente comme on vous l'expliquait ici ou là.

Chez la marque, toutes les séries appartiennent à la gamme Speedster. On retrouve les Swft, les Merc, les Qick, toutes suivies d'un nombre (309 et 210 pour Swft , 319 et 308 pour Merc et Qick) spécifique avec RDNA 2. Les RX 7900 dévoilées sont des Merc 310, avec ce carénage très spécifique en forme de nez de voiture. Elles sont bien longues, pas de doute, en revanche elles ont la caractéristique, appréciée et appréciable, de n'être que double slot. Autre point intéressant, elles ont 3 connecteurs d'alimentation 8 pins, là aussi on risque de dépasser le TGP officiel fixé par AMD, à moins que XFX ne se limite qu'aux données officielles, ce qui rendrait incompréhensible l'usage de 3 connecteurs 8 pins.

C'est donc intéressant, mais il va falloir attendre d'une part les tests officiels pour savoir ce qu'elles valent, et d'autre part les tarifs, car ce n'est pas parti pour être si bon marché que ça comme vous l'expliquait Matiou ce matin.