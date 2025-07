Retour de l’Hyper-Threading et incertitudes autour du 14A, ça bouge chez Intel !

no ragotz

En supposant que l’avenir d’Intel vous taraude, Lip-Bu Tan, le PDG de la boîte, l'a abordé lors de la publication des résultats financiers. Dans les grandes lignes, il faut s'attendre à de nouvelles suppressions d’effectifs, à un calendrier fixé pour les deux prochaines gammes de Core, et au retour du SMT (Simultaneous MultiThreading) pour les processeurs serveurs.

Intel dégraisse

En préambule, Intel a annoncé un nouveau plan de licenciement massif. L’entreprise souhaite descendre à 75 000 employés ; ils étaient encore 110 000 il y a un an.

Par ailleurs, Intel laisse planer l’idée d’abandonner la course aux nœuds de gravure les plus avancés, et en particulier du 14A, si la demande externe ne suit pas. Le PDG conditionne clairement la suite à l’adhésion de clients majeurs.

Panther Lake et Nova Lake : les deux piliers 18A

Si pour la branche fonderie, en externe, l’Intel 18A a été squeezé au profit de l’Intel 14A, en interne, c’est bien ce nœud de gravure qui doit servir de fondations aux prochaines générations de processeurs. La priorité immédiate d’Intel reste Panther Lake, une famille laptop dont les premiers rejetons sont attendus fin 2025, mais pour laquelle la véritable parturition est fixée à début 2026. Lip-Bu Tan souligne que la maturité industrielle et le rendement des wafers seront cruciaux, les marges étant encore contraintes par des coûts de production élevés.

En parallèle, Intel prépare Nova Lake, dont le lancement est prévu fin 2026, à la fois sur les plateformes desktop et mobiles. Cette génération vise à combler le retard sur AMD, qui domine actuellement le marché haut de gamme, tant en performances qu’en efficacité énergétique. Nova Lake adoptera une version optimisée du nœud 18A. Selon de précédentes fuites, cette génération proposera jusqu’à 52 cœurs CPU, une architecture graphique Xe3 Celestial, et une NPU4 répondant aux exigences Copilot+ (y compris sur le segment desktop).

Le retour de l'Hyper-Threading pour les serveurs

Côté serveurs, Diamond Rapids (2026) introduira des P-Cores Panther Cove (jusqu'à 192 selon des fuites), tandis que Clearwater Forest, également prévu en 2026, proposera jusqu’à 288 E-Cores. Viendront ensuite les Coral Rapids, attendus entre 2028 et 2029.

Le plus important est sûrement la volonté de réintroduire l’Hyper-Threading sur les P-Cores pour ce segment. Une technologie que le géant de Santa Clara considérait comme archaïque il y a peu. Lip-Bu Tan reconnaît que ce retrait a été une erreur stratégique et qu'il a contribué à la baisse des parts de marché d’Intel à 55 %, laissant le champ libre aux EPYC d'AMD.

Toutefois, à ce stade, cette réintroduction de l'Hyper-Treading ne concerne pas le segment grand public. Assurément, les Panther Lake et Nova Lake n'en bénéficeront pas. Au cas où, bien que SMT soit communément associé à AMD et Hyper-Threading à Intel, Lip-Bu Tan utilise le premier de ces deux termes.

Finalement, le chemin de droite ne serait pas le bon © Intel

GPU Xe

Intel a aussi réaffirmé son engagement dans le développement des GPU Xe, qui restent au cœur de sa stratégie IA et de ses solutions intégrées. La série Battlemage poursuit aussi sa route, même si la gamme des dGPU Arc, pas évoquée, n’est décidément pas la priorité. L’entreprise a toutefois l’air de vouloir maintenir une offre complète mêlant GPU intégrés et dédiés.

Bref, Lip-Bu Tan affiche une confiance de façade, mais tout de même modérée vis-à-vis de la fonderie ; sans doute conscient qu’indépendamment des déclarations, ce seront les succès — ou insuccès — technologiques et commerciaux qui scelleront l’avenir de la branche. Vous pouvez lire son mémorandum sur le site d'Intel.