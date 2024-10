Milk-V apparie une Radeon RX 7900 XTX et un processeur RISC-V sur sa carte mÃ¨re Megrez

Bien que la décennie en cours soit apparemment placée sous le signe des ordinateurs Arm — lesquels représenteraient 40 % du parc des laptops d'ici 2029 et font peser une menace suffisamment effrayante sur le x86 pour qu'Intel et AMD décident de s'unir sous la même bannière —, les systèmes RISC-V montrent aussi de nombreux signes de balbutiements. Milk-V, une société dont la visée est bien explicitée par sa devise « Embracing RISC-V with Milk-V » a montré les capacités de sa carte mère Megrez à faire fonctionner de concert une Radeon RX 7900 XTX et un processeur RISC-V, et à former un ersatz de PC IA.

Les prémices d'un mariage heureux ?

Pour entrer dans les détails, cette carte mère Megrez est au format mini-ITX. Elle prend en charge un unique module de mémoire LPPDR5-6400, et un seul périphérique SATA. Elle propose aussi un emplacement pour carte microSD. Dans le cadre de cette présentation, la Megrez héberge un SoC Eswin EIC7700X. C'est un processeur RISC-V 64 bits avec une configuration à 4 cœurs SIFIVE P550 capable de monter à 1,6 GHz. L’entreprise mentionne la présence d’une NPU (neural processing unit) dédiée qui, selon elle, fournit jusqu'à 19,95 TOPS (INT8 ?). En outre, cette Milk-V Megrez est, à l’évidence, apte à exploiter une carte graphique Radeon, en l’occurrence la référence d’AMD précitée. La configuration fonctionne sous Debian Linux. La brève démo montre le système exécutant glmark2, un benchmark graphique.

Une telle réalisation ouvre ainsi des portes en matière de compatibilité croisée entre les architectures, même si nous restons, bien entendu, très loin du déploiement de telles associations auprès du grand public. Jusqu’ici, l’archi RISC-V reste cantonnée à de petites puces aux fonctionnalités limitées ainsi qu’à quelques centres de données. Citons l’exemple de Scaleway qui a lancé ses serveurs RISC-V dans le cloud en février dernier et qui voit dans « l’architecture libre de jeux d'instructions […] bien que jeune et en cours d'optimisation […] une alternative crédible aux architectures établies telles que x86 et ARM ».

Il ne faut donc clairement pas envisager une ouverture sur le secteur grand public avant très longtemps pour le RISC-V, mais qui sait, Milk-V pose peut-être les premiers pavements. De toute façon, cette archi n’a pas le support de Microsoft pour l’instant, et la firme de Redmond œuvre maintenant en faveur d’Arm. Parier sur une percée du RISC-V sur le marché des PC grand public dans les prochaines années est donc, en l'état actuel des choses, indissociable de l’idée d’un Windows de plus en érodé par des systèmes d’exploitation alternatifs.

Quoi qu’il en soit, pour en revenir à Milk-V, la société n'a pas indiqué la date de sortie de sa carte mère Megrez ; celle-ci reste certainement au stade de la phase de test. Cependant, si vous croyez dans le potentiel de cette archi et que vous souhaitez être à l’avant-garde, il existe bien quelques ordinateurs portables RISC-V : le DC-ROMA développé par DeepComputing et Xcalibyte (qui a du reste récemment eu droit à une version II), ou encore les LicheeConsole4A et LicheeBook4A de Sipeed.