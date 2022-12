Un slide confirmerait l'existence des Ryzen 7000 non X

Chaque génération de processeurs est constituée de puces overclockables et théoriquement plus malléables (à ne pas macher quand même sous peine d'y laisser quelques chicots), et d'autres plus rigides qui ne méritent plus leur X. Il s'agit souvent de CPU complets, parfois avec du cache amputé, identiques aux X justement, mais qui ne tiennent pas les fréquences déterminées au préalable. Il serait dommage de les jeter, surtout que la plupart du temps, beaucoup de personnes savent se satisfaire de 100 à 300 MHz de moins pour un prix qui est tout autant adouci. Il y a quelques semaines, des specs préliminaires sur ces fameux "petits" CPU Ryzen 7000 sont apparus sur la toile. Ce jour, un slide qui pourrait être bien authentique, surtout à deux semaines du CES, montre les 3 élus qui devraient être annoncés lors du même salon. Voyons le détail dans un zouli tableau :

CPU c/T VENTIRAD FOURNI Fréquence MAX (MHz) CACHE L2 + L3 TDP PRIX en $ CONCURRENT DESIGNÉ R9 7900 12/24 Wraith Prism LED 5400 76 Mo 65 W 429 i9 12900/13900 R7 7700 8/16 Wraith Prism LED 5300 40 Mo 65 W 329 i7 12700/13700 R5 7600 6/12 Wraith Stealth 5100 38 Mo 65 W 229 i5 12600/13600

Afin de ne pas trop casser les ventes du 7950X, AMD n'a pas prévu de Ryzen 9 7950. Par contre il y aurait un Ryzen 9 7900, que l'on devrait trouver facilement au détail, au contraire du 5900 qui ne s'est trouvé que chez les OEM. Le 7900X étant lancé à 549$, et se retrouvant à 439.99 $ sur Mazone, il ne fait aucun doute que le nouveau venu devra avoir un prix réajusté, car à son tarif, il n'a plus aucun intérêt.

Le 7700 de son côté passerait à 329 $, ce qui est mieux que les 399 $ du lancement des 7700X. Pour autant, lui aussi se verrait en confrontation très directe avec ce 7700X proposé à son tarif actuel. Ce dernier profite, ou plutôt subit, la baisse récente des rouges et le street price encore plus violent du fait d'une période censée être faste pour les VPC. Du coup, on retrouve le 7700X autour des 350$, soit 21 de plus que le 7700, qui devient moins intéressant lui aussi.

Enfin, le 7600 à 229 $ se retrouve dans la même situation que ses deux frangins, à savoir que son MSRP le place à bonne distance du 7600X à 299$, qui était son prix de lancement. Mais la distance est très réduite pour les mêmes raisons que les autres, tant et si bien que le 7600X se retrouve autour des 250 $, faisant de lui une meilleure affaire. Si la date du 9 janvier semble tenir la corde pour l'arrivée des 3 nouveaux CPU Ryzen 7000, il ne fait aucun doute que leur MSRP n'est plus attractif compte tenu de la baisse opérée il y a quelques semaines par AMD. Ce n'est donc pas eux qui rendront la plateforme AM5 plus intéressante, traduire par moins cher, sauf s'il y a un réajustement tarifaire qui n'est pas indiqué ici, ce qui constituerait une surprise... attendue.

Si vous vous souvenez de notre test, nous avions placé tous les CPU Raphael Ryzen 7000 à leur TDP "éco", ce qui signifie que nous avions bloqué les 7600X et 7700X à 65 W de TDP, cela avait eu comme conséquence de bien faire chuter les températures et la consommation, pour des performances en très légère baisse, ce qui était tout à fait acceptable et presque imperceptible en gaming. Cela constitue un aperçu des perfs des futurs 7600 et 7700, qui partagent l'enveloppe de consommation de nos CPU, le temps d'un article.(Source)