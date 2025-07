La DDR6 en 2027, avec 17 600 MT/s en ligne de mire

Le Commercial Times nous apprend que l'industrie des semi-conducteurs se prépare à franchir un nouveau palier avec le déploiement de la DDR6. Bien qu’elle n’arrivera pas dans les machines grand public avant 2027 au plus tôt, cette génération de mémoire vit déjà ses premières étapes concrètes : Samsung, Micron et SK Hynix ont dépassé le stade du prototype et entamé les phases de validation en collaboration étroite avec Intel, AMD et NVIDIA, d'après la source.

Illustration utilisée par G.Skill pour l'OC d'un module CAMM2 DDR5 à 10 000 MT/s

Le HPC et l'IA prioritaires

Comme prévu, le standard vise un débit initial de 8 800 MT/s, avec un objectif affiché à 17 600 MT/s, soit une belle hausse des performances par rapport à la DDR5 pour cette dernière valeur. Ce bond sera permis par une nouvelle architecture en sous-canaux 4 x 24 bits, en rupture avec les 2 x 32 bits de la DDR5. Une refonte qui impose de revoir la gestion du signal et la conception des modules mémoire. Pour accompagner ces changements, le format DIMM risque de laisser sa place au CAMM2, lequel semble ainsi bien parti pour supplanter la barrette tradition dans nos PC.

En matière de calendrier, la validation des plateformes est attendue pour 2026, tandis que les premiers serveurs doivent être équipés vers 2027 ; viendra ensuite l'ouverture au grand public. Autrement dit, une montée en puissance calquée sur celle de la DDR5, à ceci près que le contexte actuel, dominé par l’explosion de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance, pourrait accélérer les choses dans ce secteur — et qui sait, peut-être les retarder pour le segment grand public.

Forcément, comme pour la DDR5, le prix restera une barrière dissuasive pour beaucoup d’acquéreurs au départ. Pardonnez la lapalissade, mais les premiers modules DDR6 seront logiquement onéreux, à l’image de ceux de DDR5 lors du lancement en 2021.

Profitons-en pour rappeler que le JEDEC a consacré la LPPDR6 il y a une dizaine de jours. Son déploiement est prévu pour 2026, avec des débits envisagés entre 10 667 MT/s et jusqu'à 14 400 MT/s.