Ajout de la Gigabyte RX 7900 XTX Aorus Elite au dossier RX 7900

Alors que nous vous avons proposé le test des RX 7900 XT et XTX Made By AMD le 12/12, nous avons réussi à mettre la main sur un modèle custom disposant de son propre design et refroidisseur. La carte est ainsi beaucoup plus volumineuse, avec plus de 33 cm en longueur et 3 slots occupés, pour une masse supérieure à 1,9 Kg. Gigabyte fourni toutefois un support adaptable pour soulager le port PCIe.

La Gigabyte RX 7900 XTX Aorus Elite

La contrepartie de telles caractéristiques, se retrouve au niveau des performances de refroidissement qui sont excellentes, tant au niveau des températures mesurées que des nuisances sonores. C'était aussi probablement un choix rendu nécessaire par le niveau de consommation plus élevé sur ce modèle, avec un TGP dépassant les 400 W.

Images thermiques de la Gigabyte RX 7900 XTX Aorus Elite (au repos et en charge)

Gigabyte a profité de la marge dégagée par le TGP en hausse, pour pousser la fréquence du GPU. Ce dernier taquine sérieusement les 3,2 GHz sous charge légère, mais en jeu la cadence adoptée est bien plus raisonnable, avec une valeur moyenne durant 30 mn mesurée à 2,5 GHz. A noter d'ailleurs que la carte dispose de 2 bios, qui diffèrent principalement au niveau de la courbe de ventilation. Les performances seront donc identiques, mais en basculant sur le bios Silent, on gagnera quelques décibels au détriment de quelques degrés (rien de bien significatif d'un côté comme de l'autre toutefois).

Les fréquences de fonctionnement de l'Inno3D RTX 4080 iCHILL Black

Malgré cet overclocking de série, il est également possible de pousser la carte encore plus loin, puisque nous avons réussi à gagner près de 10 % en performance sous Cyberpunk 2077, qui se paieront d'ailleurs cache côté consommation, avec 475 Watts absorbés en tout.

La RX 7900 XTX Aorus Elite après overclocking

Pour finir, un mot sur les performances par défaut : les gains restent relativement limités, puisque la carte ne se montre que 4 % plus rapide que la RX 7900 XTX MBA sur nos 20 jeux en rastérisation ou 15 jeux RT. De quoi devancer de 5 % la RTX 4080 FE, mais face à un modèle OC de cette dernière, il sera à nouveau bien difficile de les différencier.

Au final, cette version custom est une alternative intéressante aux MBA pour ceux n'ayant pas de souci avec une carte encombrante. Mais comme toujours, l'intérêt devra être jugé à l'aune du prix qui sera appliqué pour cette carte. Cliquez sur l'image pour accéder au dossier mis à jour avec cette nouvelle référence.