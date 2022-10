Sur le marché de la carte graphique custom, qui en fait le plus pour AMD et NVIDIA (et Intel) ?

VideoCardz s'est amusé à compter le nombre de références de cartes graphiques à attribuer à chaque partenaire d'AMD, d'Intel et de NVIDIA. Attention, les auteurs précisent bien que chaque chiffre inclut tous les modèles confirmés, y compris les différentes variantes d'une même référence (par exemple avec de la GDDR6X au lieu de GDDR6, ou un GA102 au lieu d'un GA104), ainsi que les modèles annulés et les conceptions qui leur avaient été dévoilés, mais jamais lancées. Si cette façon de compte va forcement contribuer à gonfler les chiffres (et donc les fausser), il n'empêche que cela devrait tout de même toujours permettre de distinguer assez justement quels sont les partenaires les plus prolifiques et accessoirement, le nombre de partenaires par constructeurs de GPU à ce jour. M'enfin, ne prenez pas le truc trop au sérieux non plus et considérez les données du jour comme une demi-fonkerie !

Sans surprise, les chiffres sont beaucoup plus importants côté NVIDIA, il y a sensiblement moins de cartes chez AMD, quand bien même le constructeur et son concurrent direct ont en pratique plus ou moins le même nombre de GPU dans leurs propres catalogues. D'un côté, c'est normal, NVIDIA domine le marché et vise par conséquent un public bien plus large. Mais contrairement à AMD, NVIDIA a aussi beaucoup plus de variantes, soit avec un GPU différent, soit une mémoire différente, sans oublier les versions LHR et non-LHR. Il faut également mentionner que certaines (beaucoup) de ces marques n'existent pas chez nous et qu'une portion (très) importante des références sont des exclusivités régionales, généralement limitées à la Chine. Dans tous les cas, tout cela n'en reste pas moins autant de façon de vendre la même chose et de noyer le consommateur, où qu'il soit. Mention spéciale pour le groupe Palit, qui compte plus de 350 références via ses 3 marques. En fait, il s'agirait du constructeur numéro 1 de cartes graphiques NVIDIA et de cartes graphiques tout court, suivi de PC Partner, puis des marques telles qu'ASUS, MSI et GIGABYTE.

Pour ce qui est d'Intel... Pas grand-chose à en dire, le fondeur débute sur le marché, c'est donc normal que l'offre soit réduite. Néanmoins, l'absence de nouvelles annonces de références depuis le lancement de la série (notre test des Arc A7xx) il y a maintenant plusieurs semaines n'est pas encourageante et laisse à penser qu'on en restera là pour cette génération. À voir avec la suivante, en supposant qu'il y en ait toujours une de planifiée...

Enfin, se pourrait-il que les choses changent un peu avec les RTX 40 et RX 7000 ? N'oublions pas que les RTX 30 et RX 6000 avaient été introduites à l'aube d'un nouveau boom du minage. Le nombre de références pourrait donc être bien moindre avec les nouvelles générations. Bon déjà, il n'y a plus EVGA ! Selon Videocardz, il y a actuellement « seulement » 52 modèles customs pour la RTX 4090 sur le marché. À titre indicatif, il y en aura eu au total 125 pour la RTX 3090 sur l'ensemble de sa carrière. Notons que l'annulation de la RTX 4080 12 Gio a déjà éliminé 23 modèles chez les partenaires. Quant à AMD, on verra bien. Dans l'ensemble, c'est assurément déjà bien mieux par rapport à ce qui était proposé encore il n’y a pas si longtemps, mais on ne serait évidemment pas contre une offre encore un peu plus étoffé et à niveau avec celle de NVIDIA, certes, sans pour autant tomber dans le même excès. (Source)