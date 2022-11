AMD a montré ses cartes de référence RX 7900 et RX 7900 XTX. Il est vrai qu'elles conservent un embonpoint modéré, et une consommation correcte, si on compare à la RTX 4090. AMD lui-même cible la RTX 4080, qui a un TGP de 320 W, donc parfaitement dans les clous des Radeon, ce qui laisse augurer d'une efficacité énergétique similaire sur ce même secteur. Les partenaires rouges commencent à dévoiler leurs modèles, par petites touches de teasing, et c'est Powercolor, ce jour, qui déballe en grande partie sa Hellhound. Plusieurs raisons nous incitent à penser que c'est une RX 7900. La première, c'est qu'il n'y a plus de modèles de cette série depuis la RX 6700 XT. La seconde, c'est qu'il n'y a quasiment aucun intérêt de montrer une RX 6800/6900/6950 XT Hellhound alors que dans un mois se pointent les cartes RDNA 3. Enfin, le gabarit montré est énorme également, et semble tout à fait coïncider avec des GPU de nouvelle génération.

On notera les 2 x 8 pins, la longueur et la présence de LED au niveau des moulins et de la backplate. Il semble également possible d'éteindre tout ça puisqu'il est mentionné un LED Switch sur la backplate. Ce sont bien deux modèles différents qui sont présentés, de la même génération, celui avec la backplate taillée devrait être une XTX, celui avec la backplate pleine une XT. Les RX 7900 Series sont prévues pour le 13 décembre, avec des tests qui devraient sortir à cette période voire quelques jours avant, il faut s'attendre à ce que les cartes de références fassent le job, et les customisées en fassent plus, dans tous les sens du terme même s'il se murmure que ça ne monte pas très haut.