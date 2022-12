Sapphire Pulse également les RX 7900

Sapphire a surtout communiqué et lancé son haut de gamme RDNA 3 avec la série des RX 7900 Nitro+, reprenant la chambre de vaporisation, qui avait fait les belles heures de la firme du temps de GCN. Mais si cette série est chère et représente le bistouf, la Pulse occupe vaillamment le segment perf/prix plutôt bien. En effet, si vous vous souvenez, c'était une des rares cartes RX Vega 56 (pas de 64 en Pulse) à être et silencieuse, et bien refroidie, tout en étant performante.

Il était donc impensable de ne pas relancer ce branding sur RDNA 3, la dernière carte en date à cette effigie était la RX 6700 non XT. Pour le coup, nous aurons une RX 7900 XT et une XTX, Pulse. Elles reprendront le même look entre elles, avec 3 moulins de type axial, un encombrement correct de 2.7 slots, le tout dans 31.3 cm de longueur. Quant à l'allure générale, il n'y a aucun doute à avoir, c'est du Pulse, avec le style anguleux un peu rétro, et le tracé type électrocardiogramme rouge (ce coeur est malade).

Les deux cartes ont également un point commun, elles sont alimentées par 3 prises 8 pins. De ce fait, elles ont théoriquement 525 W de puissance disponible en incluant le port PCIe, mais il y a aussi la pratique. Les fréquences des RX 7900 ne sont pas mirobolantes officiellement en mode Gaming, et ce pourrait être dû à une limitation technique, comme le 8 nm de Samsung limitait la montée en fréquence d'Ampere. Ce phénomène avait été décrit début novembre, suivez le guide. Le design en chiplets pourrait expliquer que les TGP passent timidement de 315/355 W (specs officielles AMD) à 331/370 W, alors que la réserve de puissance électrique est énorme. La puissance délivrée par 2 x 8 pins couvrirait les besoins énergétiques, avec 375 W en tout. La RX 7900 XT de référence a une fréquence gaming boost de 2000 / 2400 MHz, elle passe à 2075 / 2450 MHz sur Pulse. La RX 7900 XTX MBA a une fréquence de 2300 / 2500 dans le même schéma, ça passe à 2330 / 2525 MHz sur Pulse.

Les gains sont donc anecdotiques en fréquence, est-ce que ça valait vraiment la peine de coller 3 x 8 pins pour 25 MHz pour la carte la plus puissante ? Si vous avez suivi notre dossier, que nous vous invitons à lire ou relire, en pratique, c'est mieux puisque la RX 7900 XT MBA a une fréquence en jeu de 2392 MHz, sa grande soeur tombe à 2368 MHz. La RTX 4080 FE est autour des 2736 MHz, alors que les cartes RDNA 2 gravées en 6/7 nm, mais sur un design monolithique passaient les 2700 MHz en jeu. Il persiste un gap de 300 MHz en gros en défaveur des RDNA 3. Si Sapphire a bel et bien limité le TGP des cartes aux valeurs qu'il a définies, alors cela rend le choix des 3 x 8 pins moins pertinent. S'il ne les limite pas à ces TGP, alors la fréquence grimpera plus, mais au prix d'une consommation supérieure pour un gain qu'il serait difficile d'apprécier visuellement.

Au final, ces deux cartes seront très bonnes, du moins il n'y a pas de raisons qu'elles ne le soient pas compte tenu des modèles passés qui ont composé la série, le prix devrait être correct vis-à-vis du MSRP, même s'il est compliqué de parler de bonne affaire quand on dépasse les 1000 boules. À quand un test !