Pourquoi diable une nouvelle référence ?

Lors du Computex 2021, NVIDIA a annoncé la RTX 3080 Ti que nous avons testée la semaine dernière, mais aussi la RTX 3070 Ti. À l'instar de sa grande sœur vis-à-vis de la RTX 3080, cette dernière se veut une proposition plus performante, mais aussi plus onéreuse de la RTX 3070 originelle. On peut légitimement s'interroger sur la pertinence de multiplier ainsi à foison les références en période de pénurie incessante, qui conduit à l'indisponibilité chronique, si ce n'est à des tarifs proprement scandaleux, des références lancées pourtant à la rentrée 2020 ! Quoi qu'il en soit, nous voici en présence d'une RTX 3070 Ti, qui troque la classique GDDR6 pour de la GDDR6X plus rapide, que l'on retrouve sur les cartes plus haut de gamme du caméléon. La capacité reste par contre limitée à 8 Go, ce qui parait chiche pour une carte de cette gamme en 2021. En parallèle, le GPU profite de la version intégrale de GA104 et d'une fréquence théoriquement en hausse. Ces changements ne sont toutefois pas gratuits, et la nouvelle née est facturée dans sa version Founders Editions 619 €, soit 100 € de plus que la RTX 3070 FE, si tant est que vous parveniez à mettre la main sur une de ces cartes. Quid des prestations proposées en comparaison des autres cartes haut de gamme ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.