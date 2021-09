Ce n'est que du stade de la rumeur, rien d'officiel. D'un autre côté, jamais les constructeurs comme nos deux fournisseurs de GPU ne communiquent sur des produits tant qu'ils ne sont pas annoncés, et ils le sont la veille ou quelques jours avant la mise en vente, c'est dire si la marge de manoeuvre est fine. Selon Greymon55, NVIDIA lancerait tôt dans l'année 2022, des RTX 30 SUPER. On imagine que les specs seront poussées, on peut imaginer une 3080 SUPER avec "9500" cuda cores, ou une RTX 3090 avec un GA102 complet et de la GDDR6X plus rapide encore, ce ne sont pas les options qui manquent. Il se murmure également que le GA103 ferait son arrivée, offrant de la souplesse aux constructeurs de portables.

Selon la même source, ce serait en octobre 2022 que le caméléon pourrait lancer Lovelace, son GPU au design monolithique. Mais c'est aussi la période qu'il décrit pour le RDNA 3 d'AMD. À cette date, il est vrai qu'Ampere et RDNA 2 auront deux années d'existence déjà, avec malgré tout la désagréable sensation qu'on n'a jamais pu mettre la main dessus, en tout cas sur les cartes de référence au tarif irréprochable compte tenu du fist des partenaires. Gageons que les deux grands mettront de l'ordre dans ce chantier pour les prochaines générations, car c'est du grand n'importe quoi.