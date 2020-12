Tueuse de 5700 XT, 2080 SUPER et .... 3070 !

Alors que la disponibilité en boutique des composants informatiques lancés depuis la rentrée, s'apparente de plus en plus à une véritable chasse au trésor, Nvidia continue de dérouler sa roadmap Ampere. Après les RTX 3080, 3090 et 3070, toutes trois annoncées lors de l'évènement virtuel de septembre, voici que débarque une petite nouvelle, la RTX 3060 Ti. Derrière cette dénomination, se trouve une carte finalement très proche de la RTX 3070, puisque reprenant les 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps pour une bande passante inchangée, le tout couplé à un GA104 accusant 20% de puissance de calcul en moins, par rapport à celui de sa grande soeur. De quoi imaginer des performances très intéressantes pour un prix officiel en baisse de 100 €, à savoir 419 € pour la Founders Edition. Bien entendu, tout dépendra de la disponibilité réelle de ces dernières, puisque l'exemple de ses grandes sœurs a montré que les modèles ne restaient pas en stock plus qu'une poignée de minutes et les cartes customs, lorsque disponibles, se négocient à des tarifs bien supérieurs. Il est malheureusement fort probable que le phénomène se reproduise encore une fois ! Quoi qu'il en soit, qu'en est-il des prestations ludiques de cette carte, tant d'un modèle custom que de la Founders Edition ? Quid de la consommation, température et nuisances sonores de ces dernières ? Réponse à ces questions et bien d'autres, dans ce dossier.